No tenía dinero para comprar las figuritas del Mundial y las dibujó

Pedro Henrique Blaco Arouca tiene 8 años y es de Bauru, una ciudad brasileña del estado de San Pablo, como su madre apenas gana un salario mínimo como cajera de un súper y se complicaba coleccionar las figuritas, él mismo decidió dibujarlas.Gleice, la mamá de Pedro, difundió las imágenes. "Yo le compré el álbum, pero es muy difícil completar las figuritas, no tengo plata para comprarlas", dijo."Pensé que se iban a reír de él por no tener un álbum, porque los otros chicos tienen y el de él es dibujado. Pero le gusta mucho dibujar", agregó.Fueron 128 figuritas que el pequeño hizo a mano copiando la escala de las originales y las medidas del álbum oficial."Está Messi, Cristiano Ronaldo y hasta Pelé. Es que no sabía mucho de los jugadores de Brasil, entonces resolví dibujar a Pelé. Yo sé que fue un gran jugador", le dijo el pequeño al portal G1 que registró la historia.