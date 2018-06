Investigan a Messi por una "operación sospechosa" con una offshore en Panamá

Lionel Messi volvió a aparecer mencionado en la filtración de documentos secretos denominada Panamá Papers. Se comprobó que Mega Star Enterprise, la sociedad offshore que registró junto a su padre, Jorge, en Panamá continúa activa, pese a que cuando fue condenado por evasión tributaria en 2017 había declarado que se trataba de "una compañía inactiva que jamás tuvo fondos ni cuentas abiertas".De este modo, publicó diariode Rosario, Messi quedó complicado por sus manejos con sociedades offshore. El capitán de la selección argentina, condenado en España por evadir 4.1 millones de euros en la facturación de sus derechos de imagen, quedó envuelto en un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) iniciado por el estudio panameño Mossack Fonseca ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá.Las revelaciones surgen de documentos internos del estudio de abogados posteriores a los Panamá Papers (entre 2016 y 2017) y obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que integran más de cien medios del mundo.En abril de 2016, Panamá Papers sacó a la luz la relación de Messi con la offshore Mega Star Enterprises Inc. "El 13 de junio de 2013, apenas un día después de saberse que había evadido 4,1 millones de euros, el jugador y su padre, Jorge Messi, utilizaron un estudio de abogados uruguayo para constituir una sociedad panameña", publicó entonces el diario españolLos Messi sostuvieron públicamente que Mega Star Enterprises INC era "una compañía totalmente inactiva, que jamás tuvo fondos ni cuentas corrientes abiertas". Sin embargo, los nuevos documentos dicen lo contrario.En los registros internos de Mossack Fonseca, Mega Star Enterprises Inc es identificada como una compañía "activa" en 2016. Además, la sociedad sigue "vigente" en la actualidad, según el Registro Público de Panamá.