Difundieron el video del momento en que bailarina atropella y mata a motochorro

A un mes de que la modelo Cecilia Rivas (32) atropellara a dos motochorros que acababan de robarle, trascendió un video que muestra el momento del impacto que causó la muerte de uno de los delincuentes.

Las imágenes forman parte de la causa contra la bailarina, que fue procesada sin prisión preventiva por "homicidio con exceso en la legítima defensa" y embargada en un millón de pesos.Rivas decidió perseguir a los motochorros. A las tres cuadras, en San Luis y Agüero (barrio de Balvanera), los alcanzó y los dos asaltantes terminaron aplastados debajo de un Renault Mégane rural estacionado: uno de ellos murió y el otro quedó internado grave en el Hospital Ramos Mejía.Para poder sacar a los ladrones de allí también tuvieron que intervenir los Bomberos, que levantaron el Mégane para rescatarlos. Cuando sacaron a uno de ellos, Oscar Orona (43), ya estaba muerto.Personal del SAME intentó hacerle tareas de reanimación, pero no hubo nada que hacer.Su cómplice, de nombre Julián, es un joven de 21 años que tuvo que ser trasladado de urgencia al Ramos Mejía, donde quedó internado en terapia intensiva por "politraumatismos".Orona, de acuerdo a la Policía, tendría antecedentes penales y habría recuperado la libertad a mediados de 2017. Entre sus pertenencias habrían encontrado el celular que, minutos antes, le había robado a la conductora.Las mujeres no quedaron detenidas. La investigación quedó a cargo del juez en lo Criminal y Correccional 19, Diego Slupski. Según fuentes judiciales, "la conductora declaró que ella no llegó a tocar la moto pero las pericias preliminares señalaron que sí hubo un impacto que ocasionó el choque con el otro vehículo".Rivas, en sus redes sociales, se presenta como promotora, bailarina y modelo. Se muestra en numerosas fotos hot e incursionó en contratapas de diarios populares. Lo mismo que la mujer que la acompañaba, Roxana Susterman (39), quien dice ser "actriz, cronista y sexóloga". En este último rubro se ha presentado en canales de televisión para dar sus consejos.Rivas fue procesada sin prisión preventiva por "homicidio con exceso en la legítima defensa" y embargada en un millón de pesos.La medida fue adoptada por el juez Slupski, al resolver la situación de la imputada, quien además fue procesada por las "lesiones graves" que sufrió el ladrón que sobrevivió.