Dieron de baja a policía que llamó a "hacer puntería sobre pañuelos verdes"

Sociedad Echaron a un médico que amenazó con no anestesiar a mujeres que quieran abortar

Intentó hacer una "broma" con una cuestión sensible, pero le salió mal y lo pagó con su puesto., escribió el policía cordobés Gonzalo Cordero en su cuenta de Facebook, junto a un emoji pensativo. Ocurrió el jueves pasado, poco antes de que la Cámara de Diputados de la Nación le diera media sanción al proyecto de legalización del aborto, tras un extenso e histórico debate.. "Desde ayer (por el martes) está en situación pasiva. Ya fue notificado, se le retiró el arma, y se dispuso esa medida cautelar para garantizar la investigación", contó Ana Becerra, presidenta de ese cuerpo, al diarioCordero, de 32 años, borró la publicación y anoche subió otra en la que pidió disculpas. "Ante la trascendencia a la cual llegó mi publicación, tengo la obligación y el deber de dar una explicación a tal hecho. Viendo y considerando que lo que escribí fue malinterpretado o mal expresado por mi parte,, puesto que no fue mi intención ofender a nadie", expresó.Además, escribió: ", ni mucho menos el uso de la agresión hacia otra persona,, sobre estar en desacuerdo con la propia ideología sobre el aborto o la forma de lucha, pero en ningún momento sobre las personas que están a favor"."Creo que son distintas formas de pensar... Solamente eso. Jamás pensaría en agredir a alguien que piensa distinto.. No comparto ese pensamiento en absoluto, e involucrar a la dictadura me parece un error, ya que es algo que solo conozco por libros, y no me tocó vivir", añadió tras las críticas recibidas.Por último, señaló: "A todo esto, solo trataba de compartir mi desacuerdo con esa ideología a favor del aborto por mis creencias y en base a la ley internacional y actual ley nacional plasmada en nuestra Carta Magna, sin ofender a nadie y sin agredir a nadie. Nuevamente pido DISCULPAS a quien así lo considere necesario...".