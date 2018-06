El Ventilador: Fumigaciones polémicas

Situación de escuelas rurales

Hace algunas semanas, el gobierno de Entre Ríos denunció que, sólo en tres escuelas de la costa del Uruguay, "ya suman 760 los estudiantes que, además de sus maestros, tuvieron que ser evacuados a causa de la fumigación con agroquímicos", y adelantó que presentarán acciones legales contra los responsables.

Fallo judicial sobre medioambiente

"No hay personas que no tengan agroquímicos en sangre"

"No condenemos al productor, el Estado habilita los productos que nosotros usamos"

"El daño es mayor en el ámbito urbano"

"Tomamos muestras y las analizamos de acuerdo a un límite de tolerancia"

"A mi hija me la mataron, era sana"

"La agroecología es el camino que debemos seguir todos"

"Monsanto tiene especialización en eludir la responsabilidad"

"La salud de esos niños no fue seguida en su control"

Desde hace algunos años se agudizó la discusión en torno al uso de agroquímicos y los efectos nocivos en el medio ambiente y particularmente, sobre la salud de las personas.Hace algunos días se avanzó en la prohibición de agroquímicos durante la carga de granos, peroLa norma propuesta hablaba de un sistema de uso racional, adecuado y responsable de productos fitosanitarios en los procesos productivos; incluía consideraciones vinculadas con la distancia permitida para fumigar en zonas urbanas y rurales que siguieron desatando la polémica. Las organizaciones ambientalistas salieron al cruce del proyecto, alzando sus voces con fuerza, y reclamando una ley que prohíba los agroquímicos, además de fomentar la transición a la agroecología.Recordemos que desde el bloque de Cambiemos se acusó de "demagogos" a los legisladores del justicialismo que no dieron su apoyo y lanzaron un comunicado anunciando que el tratamiento se suspende, pero? "sólo por ahora". En el mismo comunicado, lamentaron no haber avanzado con la normativa por haber sido "maltratados" y "presionados" por las organizaciones ambientales.Mientras tanto, quienes lideran la postura en contra de estas fumigaciones, continúan adelante con el reclamo y sostienen que en la actualidad, Argentina está sindicada como el país que más glifosato usa en el mundo. De acuerdo a estudios ambientales del Conicet, Entre Ríos es la provincia en dónde más se aplica este herbicida, que desde el 2015 es considerado un "posible cancerígeno" por la Organización Mundial de la Salud.Luego del fallo histórico del Tribunal Oral de Concepción de Uruguay, por el que se condenó a un año y medio de prisión a los tres imputados por la fumigación que afectó a una docente y a sus alumnos de la escuela rural Nº 44 de Santa Anita, muchos otros casos se han visibilizado.A través de la campaña "Paren de Fumigar las Escuelas" se realizó el año pasado un relevamiento que indicó que el 80% de las 800 escuelas rurales de Entre Ríos, son fumigadas entre 4 y 8 veces por año.Se trata de un peligro latente, una preocupación inminente, una situación que genera contradicciones en el seno de aquellas comunidades donde la actividad económica gira principalmente en torno de la producción agrícola y hortícola.La sentencia, que surge como respuesta al planteo de una empresa al municipio de Victoria afirma que "si bien es cierto que el concepto 'ambiente' constituye un bien jurídico que genera responsabilidades estatales que no son exclusivas de la municipalidad, sino que las comparte junto a otras autoridades, como Nación y Provincia, los municipios tienen que 'proveer a su protección' como deber legal de legislar y actuar en forma 'congruente'".y afirma que "`todo habitante`, no sólo tiene derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, sino también detenta el 'deber' de preservarlo y de que las actividades productivas no comprometan las de las generaciones futuras".Este fallo surge en un momento en que varios municipios se han dispuesto a legislar sobre el medio ambiente de manera más acabada, por ejemplo impulsando y aprobando ordenanzas referidas al uso de glifosato en zonas de su ejido.Con diversos puntos de vista, tanto el conductor, fueron haciendo sus aportes al tema en, martes y jueves.La periodista Claudia Yauck abrió el debate y aseguró que "la producción no necesariamente tiene que estar ligada a un tema como es la enfermedad cuando se aplica algo que está habilitado por Senasa. Si nos quedamos en ese reduccionismo"."Al mencionar solo al glifosato el planteo se vuelve funcional a las grandes empresas, porque es un herbicida que está cayendo en desuso, hoy hay fitosanitarios mucho más potentes", agregó.Lucía Ibarra Bauzada, Licenciada en Saneamiento Ambiental y presidenta del Foro Ecologista, explicó que ". Algunos lo demuestran a través de enfermedades, de síntomas; en otros es algo silencioso que algún día despierta y empieza a afectar el organismo.. Hemos planteado la problemática que se presenta cuando se dona sangre, porque todos tenemos agroquímicos en sangre. Afectan a la salud y a todo el ambiente."."Las buenas prácticas son imposibles de utilizar, porque dicen que hay que aplicar un agroquímico con determinada velocidad del viento, con determinada humedad y otras condiciones ambientales. Eso no existe en ningún lugar del mundo", indicó.Y agregó: ", no prohibir los agroquímicos porque no le sirve a nadie. Hay que acompañar al productor, enseñarles.."Claudio Alvarez Daneri, productor y dirigente de Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, manifestó que ". De lo contrario dejaríamos de usar todo y al final nos van a terminar matando las enfermedades que transmiten ciertos organismos. Las malas prácticas son las que matan."."El productor produce con las herramientas que le da el Estado y también con las políticas que les brindan.. La gran mayoría de la producción está en manos de pocos productores. Por otra parte, la gran mayoría de productores son productores chicos que viven y sufren la sequía y no se llenan los bolsillos de dinero.", señaló y aseguró que "".Sobre si usan vestimentas adecuadas para manipular los químicos, señaló que "el productor agropecuario solo usa cuando fumiga, que es algo que se hace ocasionalmente y en ciertas épocas. No está expuesto todos los días a esa droga pura. Aquel que trabaja en una máquina fumigadora sí debe usar, porque va a un campo y luego a otro constantemente".Darío Geanfelici es médico, ex convencional constituyente. Investiga desde hace muchos años el efecto de los agroquímicos en la salud."En cuanto al uso de los agroquímicos en la parte urbana, como se `vendió` el discurso de que son totalmente inocuos, también se dijo que el molesto yuyito que crece entre la fisura de la vereda o por debajo de los alambrados, se puede manejar con glifosato. Al hablar de este producto estamos refiriéndonos de un cóctel de sustancias químicas que no siempre están expresadas en el marbete del producto".consultó al profesional de la salud sobre si ¿hay una determinada dosis de glifosato que está permitida y no haría daño?El doctor Dario Geanfelici respondió que no, y justificó su respuesta asegurando que "hay una investigación de la Universidad de Cahen, que indica que el glifosato actúa como disruptor endócrino, a cien veces menores a las usadas en el medio rural. Si los productores cumplieran a rajatabla la receta agronómica, aun así estarían usando un producto que está muy por encima del umbral de daño".El Ingeniero Alejandro Rosa se desempeña en el "Sistema de control de frutas y hortalizas" del SENASA. Desde el área en la que interviene, el profesional "hacemos muestreos para determinar si tienen o no residuos de agroquímicos. Hay un límite máximo de residuos, estudiado por científicos; tomando ese límite de tolerancia, tomamos esas muestras, las analizamos y en función de eso, s ese límite de tolerancia está excedido y si es así, se desnaturaliza. Por suerte en zona de Paraná, es muy raro que suceda. El Senasa brinda esta información, es pública, está en Internet y cualquiera puede acceder".Natalia Bazán, mamá de Antonella, la pequeña de Gualeguaychú que luchó contra la leucemia durante casi un año y medio y falleció, contó que "tengo que sacar fuerzas de donde sea porque no quiere que la muerte de ella sea en vano. Sé que casi todos los chicos que se enferman de leucemia lo hacen por las vías respiratorias. Mi hija murió en un estado terrible y vi a muchos chicos morir de la misma forma".. En el Garrahan me dijeron que. Los médicos me dijeron que en la provincia algo estaba pasando.", relató.Contó que ". Es un lugar chico y hay niños por todos lados, no solo en nuestra ciudad.. No quiero que haya más familias destrozadas como la mía".opinó que no existen verdades absolutas, ni de un lado ni del otro. Desde el punto de vista de la comunicación, la agroecología es el camino que debemos seguir todos, debe prevalecer el diálogo, el que no tiene que se radicalizado desde ningún punto de vista. Todos los agroquímicos son una herramienta, que tiene el productor, tiene que usarla con conocimiento y responsabilidad. El glifosato es uno de los herbicidas, hay otros más potentes, también hay insecticidas muy peligrosos".El panelista Mariano Kohan opinó que ". Desde 1918 se sabía que el PSD era cancerígeno y Monsanto escondió todos los informes. En este caso, de los agroquímicos,".refirió que "hubo un modelo de producción instaurado y continuado por el Estado, que fue el boom de la soja y recién ahora estamos viendo lo que hace diez años atrás parecía ciencia ficción. Hay falta de legislación, hay falta de control y el desafío es pensar si vamos hacia un modelo productivo diferente y en qué modo lo estamos planteando. Hoy son los municipios los que están avanzando, con muchos traspiés y con planteos judiciales, por medio".es docente de la Escuela Nº 44 de Santa Anita, que llegó a juicio: fueron condenados a un año y medio de prisión los responsables de la fumigación que afectó a la mujer y sus alumnos."Este juicio sentó un precedente, y uno de los primeros oficios librados por el fiscal fue determinar si los niños y la docente, teníamos agroquímicos en sangre. Se nos tomaron muestras de sangre y de orina. Esto pasó en diciembre de 2014, en abril o mayo del año siguiente aparecieron diciéndonos que no hay los medios necesarios en la provincia, para saber si esos niños, fueron afectados por los agroquímicos. No hay laboratorios. La salud de esos niños no fue seguida. Para los docentes rurales, la ART no considera a esto riesgo de trabajo. Tenemos el ejemplo de Estela Lemes, tiene agroquímicos en sangre, está pagando un tratamiento costosísimo y la ART no se lo cubre"."La legislación dice que se puede fumigar a 50 metros terrestres. Como Agmer nos encargamos de trasmitirles a los docentes, con capacitación que brindamos desde nuestro gremio, las herramientas legales a los docentes. Hasta ahora, con relevamientos realizados en seis departamentos, hemos recabado información que aterra. Hubo un niño en el departamento Villaguay que ingresó a la escuela y en primer módulo de un miércoles, comenzó a quedar totalmente amarillo, y el viernes murió", dejó en claro la docente.Asimismo la docente dijo que "no cree para nada" en las buenas prácticas agrícolas, porque sólo hay dos personas y un automóvil para controlar la provincia de Entre Ríos. Queremos seguir haciendo leyes y no cumplimos las que tenemos".El conductor Lalo Foncea hizo aportes al debate y aseguró que en El Ventilador de este martes, se sumaron testimonios muy valiosos para la discusión". Cerró el programa aseverando que es el modo de producción, "lo que tenemos que reveer".