Se viene un veranito de San Juan "moderado"

¿Qué ocurrirá este año en Argentina?

El pronóstico para la capital entrerriana

Elhace referencia a un periodo de varios días con temperaturas relativamente altas que se produce en América del Sur cuando recién inicia el periodo más frío del año. Suele ocurrir en torno al 24 de junio, fecha cuyo santoral es San Juan Bautista, el único santo del cual se celebra su fiesta en el día de su nacimiento.Más allá de las cuestiones religiosas, este período es destacable simplemente porque es el último que se desarrolla dentro del clima de otoño, asociado a condiciones de humedad elevada con aire cálido que proviene del Norte.El hemisferio norte tiene su evento análogo, con el popularmente llamado veranillo de San Miguel (cuyo patrón es el 29 de septiembre) o de San Martin (11 de noviembre). En algunos sectores del mundo, este periodo con temperaturas más benévolas se lo conoce como Veranillo del Membrillo o Veranillo de los Arcángeles. Estados Unidos tiene un fenómeno similar llamado Indian Summer, y en los países de habla alemana se lo conoce como Altweibersommer.El veranito de San Juan no necesariamente se produce todos los años. Ni tampoco lo hace con la misma intensidad en los años que se produce. Este año podríamos hablar de un veranito de San Juan moderado, dado que efectivamente se producirá un ascenso térmico en buena parte del país en estas próximas jornadas, aunque no será tan marcado como ha sucedido en otros años en donde se han registrado marcas de más de 30°C en provincias del norte o más de 25°C en la Capital Federal.Luego de la importante ola polar de la semana pasada las temperaturas comenzaron a repuntar durante el fin de semana sobre el centro y norte del país. Durante este lunes el tiempo estable con cielos mayormente despejados prevalece sobre la región, con vientos predominantes del norte que elevan las marcas hasta valores de 22°C a 25°C en las provincias mediterráneas de Córdoba o San Luis.Hasta mediados de semana el buen tiempo seguirá presente en las provincias del centro y norte de la Argentina, sin pronóstico de precipitaciones y con cielos cubiertos en forma parcial y temporaria por nubosidad alta, indica Meteored. Las temperaturas seguirán en un lento y progresivo ascenso, logrando acercarse a los 28°C-30°C para las tardes del miércoles, y del jueves en el norte del país.Pero el veranito de San Juan en esta edición 2018 no durará demasiado. Un nuevo frente frío hará rotar el viento al sector sur en la zona central del país a finales del día miércoles, y en las provincias del norte durante el transcurso del jueves. Algunas precipitaciones menores podrían acompañar el paso de este nuevo frente, desde el norte de la provincia de Buenos Aires hacia el noreste y noroeste de Argentina. El descenso térmico se hará más pronunciado llegando hacia el próximo fin de semana, el cual podría traer nuevamente algunas heladas en la región pampeana.El Servicio Meteorológico Nacional emitió el siguiente pronóstico para los próximos días para la ciudad de Paraná