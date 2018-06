Suspendieron la matrícula del abogado que creó una app para agilizar divorcios

El Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Córdoba suspendió la matrícula de un letrado que creó una aplicación para smartphone que promete a sus usuarios "agilizar los trámites" de divorcio.Diego Gordillo, el creador de la app QuickVorcio, no podrá ejercer como abogado por un mes ya que la Sala Tercera del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Córdoba lo suspendió, según informó el diario Comercio y Justicia.En la resolución se insta a Gordillo a remover la plataforma digital QuickVorcio y se le advierte de que mantenerla activa lo haría eventualmente pasible de nuevos procesos disciplinarios en su contra.La decisión adoptada por el tribunal de disciplina está en sintonía con lo que resolvió en mayo la jueza civil Silvana Alejandra Castagno de Girolimetto, quien ordenó "el bloqueo preventivo" de la aplicación, en el marco de la presentación que había interpuesto el Colegio de Abogados.Para el tribunal de disciplina, Gordillo comprometió "gravemente los valores de lealtad, probidad y buena fe que deben observarse en todo profesional del derecho en el diario ejercicio de la actividad".El fallo destaca que el creador de Quickvorcio incurrió en "falta de decoro" prevista en el artículo 50 de la ley 5805.Se lo acusa de engañar al público al inducirlo a suponer que utilizar esa app generará beneficios irreales de celeridad, e incluso que podrá sustituir el trámite judicial habitual que implica la tramitación de un divorcio."La utilización de Quickvorcio en nada facilita ni agiliza, ni mucho menos suplanta, el trámite de divorcio, que sigue estando sometido al mismo proceso judicial de siempre, dependiendo de la interposición de una demanda escrita en papel, con firma del solicitante y de su letrado", señala la resolución citada.Se advierte, a su vez, que Gordillo incurrió en una "falta de competencia desleal" porque afirmar que la utilización de la plataforma digital analizada agiliza el trámite de divorcio supone que en el resto de los letrados no se encuentra en el mismo estándar de diligencia profesional y efectividad, lo que para la entidad luce "intolerable e injusto".También se le endilga que la app viola el ámbito de reserva entre cliente y abogado, toda vez que el usuario debe incluir en un formulario datos personales, que incluso pueden involucrar a niños y adolescentes.Para el Colegio, no resulta claro qué personas -abogados o no- tendrán acceso a dicha información y bajo qué condiciones quedará almacenada.En tal sentido, se alerta sobre que la utilización de la plataforma digital de Gordillo tiende a "desnaturalizar" la relación personal entre abogado y cliente.