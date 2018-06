Pese a las heladas y las distancias, los niños no dejan de ir a la escuela

La intensa ola de frío que atravesó días pasados gran parte del país dejó imágenes de las más diversas. Los campos teñidos de blanco fueron las postales repetidas en nuestra provincia. En otros lugares, como Córdoba, hasta el agua de las fuentes de diversos espacios públicos quedó congelada. Claro que tampoco faltaron las fotos de las nevadas en otras zonas del país.Más allá de esto y de las bajas temperaturas que deben afrontar trabajadores de distintos rubros, sobre todo aquellos que desarrollan sus tareas durante la madrugada, no muchos se acuerdan cada día de aquellos niños que viven en zonas rurales. Los mismos, al igual que sus docentes, deben recorrer largas distancias, muchas veces en medios de transporte que no son los más calefaccionados para llegar al establecimiento educativo.A caballo, en bicicleta, con alguna combi que los acerque o simplemente a pie, muchos niños deben hacerle frente al frío y recorrer varios kilómetros para llegar a las aulas. Así se puede ver lo que ocurre en la Escuela 196 de la Colonia Caá Guazú, en Misiones, que no es más que una imagen que se multiplica a lo largo y ancho del país."Pese al frío y las distancias, los niños no dejan de ir a la escuela", resalta el sitio Región Litoral, que difundió las imágenes.