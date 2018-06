Integrante del Colectivo de Géneros Concordia: "No permitiremos la doble moral"

Luego de las declaraciones del obstetra concordiense, Fernando Rivas, que fue contundente al aseverar: "No voy a practicar abortos", Virginia García, del Colectivo de Géneros Concordia, en diálogo con, manifestó que estas cuestiones "se debaten hacia adentro" de la organización, aunque hasta el momento "no teníamos manifestaciones en particular".En lo referente a los términos en que se expresó el obstetra de Concordia, quien aseveró que "está a favor de la vida" y que en caso de que se legalice el aborto, "se negará a realizar la práctica", García opinó que "es muy exagerado y fuera de los términos en que deberíamos estar manejando el tema. No me sorprende, pero creo que tiene una responsabilidad como profesional de la salud y no puede expresarse en esos términos. Esto está pasando en varios lugares y se están tomando determinaciones"."El aborto existe y hay profesionales con `doble moral`, no sé si es el caso de este médico (Rivas), porque no lo conozco. Sabemos que en Concordia hay médicos que se han manifestado en contra, y son esos mismos médicos los que practican abortos de manera clandestina, y hacen negocio con ello. Repito, no sé si este profesional es de este tipo de médicos"", aseveró la integrante del Colectivo de Géneros Concordia.