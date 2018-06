Obstetra concordiense fue contundente: "No voy a practicar abortos"

El galeno reiteró su postura en contra de la práctica y fue contundente al remarcar: "Quiero que quede bien claro que si llega una paciente a mi consultorio o si un director de hospital me obligara a hacerlo, yo me voy a negar rotundamente", subrayó. "Quiero ser de los que traen vida al mundo y no de los que la quitan", dijo.



Antes de la media sanción en Diputados a la ley, en diálogo con Diario Junio, Rivas ya se había ubicado como "a favor de la vida, siempre" y adelantado su postura frente a la interrupción voluntaria del embarazo. Ahora, el ginecólogo afirma que si llegara a salir un registro para quienes se niegan a realizarlo, él se va a anotar.



"Por lo que leí de la ley hasta ahora, yo puedo anotarme en ese registro alegando mi objeción de conciencia, aunque no creo que ese listado vaya a realizarse", indicó. "Por lo tanto, si no sale y quedaran dudas al respecto; no voy a hacer abortos", sentenció.



En el mismo contexto, el galeno calificó de "ineptos" a los diputados que votaron a favor de la legalización y adelantó: "Estoy casi seguro de que la ley va a salir y por eso llamo así a los diputados y senadores que permiten esto. Es una barbaridad. Lo único que se logró es enfrentar al paciente con médico, nos pasaron el problema a nosotros y nos ubican en un lugar en el que tenemos que decidir si hacerlo o no y que la paciente también tenga que salir a buscar un médico que acepte", afirmó.



"Quiero que quede bien en claro: El día que me retire prefiero saber que me jugué siempre por la vida de todos mis pacientes y no por un asesinato. Quiero ser de los que traen vida al mundo y no de los que la quitan", concluyó.