El listado de trámites que se pueden hacer a través de la web de Anses

En www.anses.gob.ar las personas pueden realizar gestiones sin necesidad de concurrir a las delegaciones del organismo, ya que las constancias emitidas a través del sitio web son válidas y no requieren sello ni firma.Cabe recordar que existen trámites y consultas que pueden efectuarse simplemente ingresando los datos personales que se soliciten en cada caso, mientras que para otros es necesario contar con la Clave de la Seguridad Social.Para generar dicho código, los interesados deben entrar en www.anses.gob.ar , sección Accesos Rápidos, opción Mi ANSES, Crear Clave de la Seguridad Social. La habilitación se realiza de forma sencilla y rápida, mediante un sistema de preguntas de identificación personal.- Fecha y lugar de cobro de todas las prestaciones.- Consulta de expediente de un trámite iniciado en la ANSES.- Constancia de Empadronamiento (CODEM) para la Obra Social.- Obtención de la constancia de CUIL.- Consulta de Certificación Negativa: comprobante que acredita que no se registran aportes como trabajador en relación de dependencia, autónomo y/o monotributista, entre otros.- Fecha de liquidación y lugar de cobro de Asignaciones Familiares.En tanto, para estos trámites no es necesario contar con ese código:- Obtención préstamo ARGENTA para titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) y para trabajadores que perciben Asignaciones Familiares.- Simulador de préstamos ARGENTA para jubilados y pensionados.: para consultar si una institución educativa acreditó los datos del alumno para el cobro de la Ayuda Escolar.: para corroborar los aportes realizados por los empleadores que se registran en la ANSES.: para solicitar el reintegro de $6000 por gastos de sepelio de un jubilado o pensionado.Consultas sobre liquidación previsional de una jubilación o pensión.: para corroborar la información sobre algún turno solicitado para asistir a una oficina.: proporciona los datos concernientes a la situación de revista de los trabajadores inscriptos como autónomos en la AFIP.- Cambio de boca de pago para jubilados y pensionados, Asignación Universal por Hijo, Becas PROGRESAR y Asignaciones Familiares.- Pensión Derivada Automática por fallecimiento de un jubilado, a solicitar dentro de los cuatro meses desde la fecha de deceso del titular.- Consulta de descuentos por préstamos ARGENTA y de Terceras Entidades, solicitados por jubilados o pensionados y reflejados en su haber mensual.- Adhesión al programa Hogar.- Adhesión tanto al programa de Reparación Histórica como para realizar consultas personales de su liquidación.- Consulta para saber si se encuentra registrado en el programa MI HUELLA.- Actualización de datos de domicilio y contacto.