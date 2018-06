Regresó a clases tras varias décadas y a los 78 años se recibió de ingeniero

Su meta era olvidar. Por eso la hoja del 6 de junio había sido arrancada de todos los calendarios. 1976 jamás había existido. Para Serafín Mendizábal, esa era la única forma de volver a la vida.Olvidar, como lo bautizaron los muchachos del barrio Ciudadela de Tucumán, había vuelto a reír, a abrazar a su esposa, Lucrecia Villagra, a jugar con sus dos hijos. Pero no había podido retomar la carrera la carrera de ingeniería eléctrica que estaba cursando en la Universidad Tecnológica Nacional de la capital tucumana cuando se lo llevaron aquel día.No fue su único mérito, o por lo menos no fue el primero. Lo principal fue haber regresado a la Universidad después de varias décadas. Vencer el prejuicio de retomar la carrera a los 65 años, poco antes de jubilarse. Y convivir con jóvenes que podían ser sus nietos.Cuenta que nació en Villa María, Córdoba, en 1940. ". Me compré un cuaderno de 200 hojas y ahí tenía todas las materias. Egresé y comencé a trabajar como técnico electricista. Todos creían que yo era ingeniero porque sabía mucho, me encantaba lo que hacía".En la UTN fue presidente del Centro de Estudiantes, pero el día que pusieron una bomba y el Ejército rodeó la Facultad y detuvo a varios estudiantes, ya había dejado ese cargo. "Yo pertenecía a la Agrupación Unidad Reformista de la Federación Juventud Comunista. Los uniformados rodean la manzana y después entran en la facultad y me secuestran junto a otros compañeros. Yo no había cometido ningún delito. Me torturan. Cuando se dan cuenta de que yo no sabía nada de lo que me preguntaban me liberan". El relato, atroz, se llena de precisiones, de datos, de dolor."Popi" ya no fue el mismo después de aquella experiencia. Pero fingió serlo. "Un día, una compañera de estudios de mi hija me pide que la ayude a hacer un trabajo sobre la dictadura militar. Sabía que me iba a costar, pero no le podía decir que no, Y comencé a hablar". Muy pronto la amiga de su hija se arrepentiría al ver el torrente de lágrimas que había desatado."Me quebré y no pude parar de llorar. Jamás me había pasado algo así. Mi esposa, asustada, consulta a un grupo de psicólogos y ellos determinan que", relata, ya sin dramatismos.. Me abrazan cuando me ven. Aprendí mucho de los jóvenes, especialmente con la computadora, ellos vuelan", ríe. Ahora está jubilado. Y su cabeza está llena de ideas innovadoras sobre la universidad y a full con la tecnología. A su nieto le regaló una notebook cuando cumplió tres años. A Popi UTN le abrió la puerta al futuro y, al hacerlo, lo ayudó a vencer el cerrojo que había en su pasado, concluye la nota periodística del diario