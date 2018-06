Desconocidos sacaron la bandera que pedía "Justicia por Fernando" Pastorizzo

Antes del comienzo de la tercera semana del juicio contra Nahir Galarza por el asesinato de su novio, Fernando Pastorizzo, la bandera con la leyenda "Justicia x Fernando" que estaba colgada desde el verano pasado en el Puente Méndez Casariego de Gualeguaychú fue "robada" durante la madrugada del domingo., protestó Amadeo Muñoz, profesor de contabilidad de Pastorizzo durante el último año de colegio secundario y uno de los impulsores de la movida de la bandera., a fines del año pasado. Fue realizada por amigos y compañeros de Pastorizzo, y durante la ceremonia donde fue colocada se colectaron más de 3000 firmas. Se piensan que se pueden robar una bandera y que nosotros nos vamos a quedar con los brazos cruzados. . . ¡están muy equivocados!", protestó Muñoz en declaraciones al diarioLa bandera fue colgada originalmente en el puente naranja el 9 de enero pasado, 11 días después de que apareciera sin vida el cuerpo de Fernando Pastorizzo, de 20 años, asesinado de dos balazos en General Paz al 400. El motivo fue uno sólo: que Nahir Galarza, novia de Pastorizzo y única acusada por el crimen, sea condenada por homicidio doblemente calificado."El motivo de los realizadores de la bandera para generar esta forma de protesta fue la misma que tiene la inmensa mayoría de la comunidad de Gualeguaychú: lo único que quieren y desean con todo el corazón es que se haga justicia", agregó.La única vez que la bandera de "Justicia x Fernando" fue descolgada del puente fue cuando se inauguró la nueva luminaria del Puente Méndez Casariego, en abril pasado: según contaron desde el círculo íntimo de la familia Pastorizzo, fue la Municipalidad la que solicitó que temporariamente sea retirada y sólo estuvo dos días ausente.Sin embargo, el robo de la bandera no fue el único ataque que recibió la familia Pastorizzo durante estos meses: a fines de enero, el abogado de Gustavo, papá de Fernando, denunció que desconocidos "patearon la puerta de la casa de Pastorizzo, ubicada en el barrio de Pueblo Nuevo, y que encontraron un cartel con la cara de Fernando tirado a media cuadra y todo roto."Arrancaron el cartel con el que se pide justicia, pero no sólo que lo arrancaron, sino que lo rompieron y lo tiraron a media cuadra. Gustavo no pudo ver a nadie, pero su pareja lo había alertado más temprano que había visto a una persona merodeando en la esquina de manera llamativa", había contado Juan Carlos Peragallo, el abogado de Pastorizzo padre a ElDía