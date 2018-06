Recuerdan por qué es feriado este domingo y cuándo serán los próximos

Cuándo serán los próximos feriados

Este domingo 17 de junio es feriado por el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana en conmemoración de la muerte del general Martín Miguel de Güemes."Muchas personas no saben sobre esta fecha tan importante. Desde 1999, la República Argentina estableció el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana por la Ley 25.173, en conmemoración del fallecimiento del general", explicó la secretaria general de la Asociación Cultural Heroínas Hispanoamericanas, Gabriela Ballerini.Luego fue el presidente Mauricio Macri quien en 2016 promulgó la ley que declara feriado nacional y día no laborable el 17 de junio de cada año en conmemoración a la muerte del caudillo salteño y prócer de la Independencia.El decreto 765 se publicó el 10 de junio de 2016 en el Boletín Oficial que dice en su artículo 1: "Modifícase el decreto 1.584/2010 e incorpórase como feriado nacional y día no laborable en todo el territorio de la Nación el 17 de junio de cada año, en conmemoración al paso a la inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes".El próximo feriado de junio será el miércoles 20, cuando se recuerde el paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano, que falleció en esa fecha, pero en 1820.Pero para disfrutar otro fin de semana largo habrá que esperar hasta julio, más precisamente hasta el 9 de ese mes, ya que el Día de la Independencia caerá un lunes.En tanto, el almanaque del 2018 indica que en agosto habrá otro fin de semana largo, cuando el lunes 20 se recuerde el paso a la Inmortalidad de José de San Martín. Aunque el aniversario de la muerte del prócer es el 17, el día festivo es de los que se puede trasladar, según la legislación vigente.A su vez, septiembre no tendrá feriados. Y octubre y noviembre ofrecerán un fin de semana largo cada uno: los formados por el feriado del lunes 15 de octubre y por el del lunes 19 de noviembre.Y diciembre tendrá los feriados del sábado 8 (Día de la Inmaculada Concepción de María) y del martes 25 (Navidad). Los lunes 24 y 31 de diciembre serán no laborables, por lo que darán lugar a fines de semanas largos para quienes se vean favorecidos con la decisión de su empleador de otorgarles el día libre.