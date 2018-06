Trasladarían a una parroquia de Colón la placa de soldado caído en Malvinas

La, en las Islas Malvinas, sobre la tumba en que se hallaban los restos delpara ponerse a resguardo en la Parroquia Santos Justo y Pastor. Así lo decidieron los familiares del excombatiente, luego de que los restos sean identificados.Por considerarse parte del, la placa debía ser pedida por alguna ONG o institución oficial. Para sus familiares, la Parroquia Santos Justo y Pastor es el sitio indicado por estar relacionado a la historia y la cultura de Colón, por lo cual solicitaron al párroco que lleve a cabo el pedido a la Asociación Héroes de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, presidida en este caso por Fernanda Araujo Penon, hermana del soldado."Con motivo de haber recibido, a través del trabajo de ADN (que realizó el Comité Internacional de la Cruz Roja, en acuerdo con Gran Bretaña), la identificación del cuerpo del soldado Elvio Araujo Penon, enterrado sin nombre en el cementerio de Darwin, bajo la placa de 'soldado solo reconocido por Dios'; nos dirigimos a Ud. a fin considere la posibilidad de trasladar, dicha placa, para su permanencia y resguardo en sede de nuestra Parroquia Santos Justo y Pastor de la ciudad de Colón E.R.", dice la misiva firmada por el Padre Néstor Toler., finaliza.La nota fue firmada por el Padre Néstor Toler y partió desde Colón este viernes por la mañana, rumbo a Buenos Aires.En diálogo con, el Prof. Alejandro González Pavón, comentó la forma en que comenzó a concretarse esta iniciativa."Sonia Cot, con quien estamos trabajando en el proyecto de la conmemoración del 150º aniversario del crimen del Padre Cot, me comunicó que la familia estaba interesada en traer esta placa a Colón, siempre y cuando la parroquia Santos Justo y Pastor la pueda recibir y exponer. Hablé con el Padre Toler, se evaluó esa posibilidad y se llegó a la conclusión de que se podía tener en la parroquia"."Me sorprendió la propuesta pero me enorgullece. Es una oportunidad de que los chicos revaloricen Malvinas y no bajar los brazos siguiendo la lucha espiritual, y recuperar algún día este territorio que sigue siendo nuestro. Por otra parte, la parroquia me parece un punto de reunión importante para compartir esto, más allá de la religión que cada uno profese", agregó el docente.