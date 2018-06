"Lo que hizo Gualeguaychú es de vanguardia y revolucionario", dijo Pino Solanas

De la misma manera que recorrió el país buscando los testimonios claves para su última película,-cineasta y senador nacional por el Frente Amplio UNEN- sigue en la ruta recorriendo el camino para mostrar en persona "Viaje a los pueblos fumigados". Y la parada de este viernes fue en Gualeguaychú, a donde viajó no sólo para acompañar el estreno en la ciudad, sino también para debatir e intercambiar ideas con los que fueron a verla o se le acercaron a hablar."En todo el país se ha hecho. Se ha fumigado con horror, matando todo, inclusive a los animales domésticos de los que viven al lado de esos campos. El modelo de producción agrícola actual es en gran parte responsable de los peores flagelos que azotan hoy día a esta sociedad", sostuvo Solanas en una charla conantes de la avant premier en el cine local.es el 16avo filme del cineasta, y con el cual regresó a los 82 años recién cumplidos al Festival de Berlín, el mismo donde en 2004 ganó el Oso de oro con "Memoria del Saqueo". La película narra la investigación de Solanas por siete provincias argentinas sobre las secuelas sociales y ambientales que dejó el modelo transgénico con agrotóxicos. Con historias y testimonios dramáticos de sus protagonistas (pobladores, chacareros e investigadores), la realidad se expone durante 97 minutos.Pero además, el documental también hace especial énfasis en que la eco-agricultura es una manera viable, real y sustentable para producir alimento para todos, libre de pesticidas, sanos y naturales. Y este punto es uno de los que más entusiasma a: "Esta experiencia que encabeza el intendente Martín Piaggio y la ciudad de, afirmó sobre la decisión del Concejo Deliberante de aprobar la ordenanza de, sobre el cual afirmó que "proponerse nada más y nada menos el objetivo de producir y desarrollar alimento sano para la población es algo importantísimo".

. Cuando un Municipio está decidido a ayudar al desarrollo de la eco-agricultura y cotejar la salud de la calidad alimentaria que consume la población, es algo de avanzada y, al mismo tiempo, algo muy raro en el panorama nacional", reafirmó sobre la experiencia local."En 'Viaje a los pueblos fumigados' he recogido cientos de experiencias que demuestran que hay otra manera de hacer las cosas. Por ejemplo, en el norte de Santa Fe conocí una comunidad de eco-agricultura integral: allí, una pareja de granjeros producen todo en 120 hectáreas: producen cereales y hortalizas, tienen 100 vacas y con eso producen queso. Con los desechos de las vacas y los cerdos producen el gas que consume la comunidad. Hacen todo, hasta el aceite. Pero lo interesante es que intercambian sus productos con otros productores orgánicos que producen otros productos orgánicos", explicó a ElDía para demostrar que los eco-agricultores no son ejemplos aislados sino que existe toda una estructura de producción ecológica que funciona por fuera del modelo agropecuario actual.

"No me quepa duda que este modelo, debidamente informado, se puede implementar en todo el país. El problema es cómo hacemos para informarlo y difundirlo. Sin embargo, y a pesar de que uno no tiene el poder de difusión de los grandes medios, tenemos las redes sociales, que son una herramienta muy poderosa y están al alcance de todos nosotros. La experiencia estotalmente de avanzada y revolucionaria, y la decisión del Intendente de buscar producir en el futuro alimento sano para la población es algo que debería ser imitado", concluyó antes de partir hacia la sede del Partido Justicialista local, donde compartió junto a Piaggio una charla sobre este tema.