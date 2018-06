Buscan al pesquero Rigel: Buque de investigación se suma a las tareas

El buque de investigación científica "Víctor Angelescu" del Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero (Inidep) se sumará en los próximos días a la búsqueda del pesquero "Rigel" que había zarpado del puerto de Mar del Plata para pescar en aguas patagónicas y está desaparecido desde hace una semana.



Ocho de los nueves tripulantes del "Rigel" continúan desaparecidos, en tanto que el sábado fue hallado el cadáver del capitán de la nave, Salvador Taliercio, durante el operativo de búsqueda que se desarrolla a 200 millas de la costa de la ciudad chubutense de Rawson.



El subsecretario de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, Daniel Russo, informó este viernes en un nuevo parte brindado en la sede de prefectura de Mar del Plata que "como novedad tenemos que en los próximos días tendremos trabajando en la zona el buque científico del Inidep".



"Es una embarcación científica que se sumará al operativo, ya que tiene buena capacidad de búsqueda en el fondo del mar. Este navío no se sumó antes, porque estaba haciendo tareas en mar abierto; ahora está entrando a puerto, se va a aprovisionar de combustible, cambiar la tripulación y en cuanto el clima lo permita, se sumará a la zona de búsqueda", explicó.



Y, remarcó que "las tareas de búsqueda continúan, aunque en la tarde de ayer eran buenas en superficie y en el aire, pero en la parte subacuática se vio complicado para la utilización de los elementos, de las sondas de los sonares sub-15 Tango, por lo agitado del agua".



"Hoy tenemos que decirles que las condiciones del mar se han complicado, de hecho en este momento no se recomienda la navegación en la zona, en cambio sí son buenas las condiciones de vuelo, por eso están sobrevolando en la zona de búsqueda los tres aviones y dos helicópteros de Prefectura Naval Argentina", agregó.



"Lo importante es sumar medios técnicos para buscar al pesquero bajo la superficie. Hoy y mañana las condiciones no son aptas para trabajar, entonces el Tango está en Puerto Madryn preservando todos los elementos técnicos que tiene a bordo que son muy sensibles", manifestó Russo.