Familiares de tripulantes del ARA San Juan se manifestaron en Mar del Plata

A siete meses de la desaparición del submarino ARA San Juan, familiares de sus 44 tripulantes se manifestaron hoy en la puerta de la Base Naval de Mar del Plata y reclamaron para que no se detenga su búsqueda.



Los familiares participaron también de una misa que se realizó por la tarde en la capilla de la Base Naval, donde pidieron la intercesión de Nuestra Señora de Stella Maris, patrona de la Armada, para que "continúe la búsqueda y se sepa qué es lo que ocurrió".



Luego se dirigieron hacia la puerta de ingreso a la Base Naval, situada sobre la avenida Peralta Ramos, donde entonaron el Himno Nacional Argentino y luego comenzaron a nombrar a los 44 tripulantes del submarino, desaparecido el 15 de noviembre de 2017.



En cada corte de semáforo, donde paran los automovilistas que circulan por la avenida costera, extendían una bandera argentina, ademas de pancartas con frases como "44 héroes", "Ara San Juan, prohibido olvidar" y "Los amamos y los estamos esperando".



"Estamos a siete meses de la desaparición del ARA San Juan y de los 44 héroes nada sabemos sobre dónde pueden estar ni que pasó con ellos", dijo Marta Vallejos, hermana del sonorista Celso Oscar Vallejos.



"Me desespera no saber nada, no tener noticias sobre cuál será la empresa que los comience a buscar y es muy triste saber que al gobierno no le preocupa el tiempo ni descubrir que es lo que ocurrió", añadió.



En tanto, Marcela Moyano -esposa del jefe de máquina del submarino, Hernán Rodríguez- expresó: "Nos duele la actitud que tienen, con la parsimonia con la que actúan tanto para buscarlos en su momento, como ahora con la elección de la empresa que tiene que buscarlos".



"Seguimos sin saber nada de la contratación directa de una empresa preadjudicada que no está en el agua buscándolos. Nunca se involucraron seriamente en buscar al submarino ni mucho menos a los 44 tripulantes", concluyó.



En los últimos días, el Gobierno preadjudicó a la empresa española Igeotest Geoscience para que se encargue de buscar al submarino mediante un vehículo submarino autónomo (UAV) y en caso de finalmente adjudicarse el contrato, las operaciones de búsqueda comenzarían después de mediados del mes de julio.



El último contacto del submarino ARA San Juan fue el 15 de noviembre de 2017, a unas 240 millas náuticas de la costa, en el Golfo San Jorge, al sudeste de la península Valdés, en el Mar Argentino.