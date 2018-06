"Queremos igualdad", remarcó Mabel Bianco tras la legalización del aborto

Política Diputados dieron media sanción a la despenalización del aborto

La médica y presidente de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, Mabel Bianco, disertará en elque se realizará este viernes a las 14.30 en la Casa de la UCR, ubicada sobre Peatonal San Martín 543, en Paraná. La actividad es organizada por la Secretaría de la Mujer de la Unión Cívica Radical."El gran desafío es evidente porqueporque no se va a acabar", confirmó Bianco a, al tiempo que destacó la participación de "desde grandes aportes de estudiosos, hasta testimonios importantes que vivieron este problema en forma directa"."Fue un debate que generó toda esta gran movilización porque era algo que nos debíamos los argentinos tras la recuperación de la democracia al ir ampliando los derechos para las mujeres, pero nos quedaba este remanente que no había sido discutido", indicó."En los servicios de salud tiene que haber modalidades de atención por los que las mujeres que deciden abortar, no se encuentren con un paredón que les dice `vaya a la clandestinidad´ y resuelva su problema como puedan", expuso la especialista, una de las nombradas por la diputada bonaerense de Cambiemos, Silvia Gabriela Lospennato, al votar a favor de la legalización del aborto y cuya alocución generó ovación en el Congreso., porque en el fondo de lo que hablamos, es de los nuevos roles de la masculinidad y la femineidad para que no sea desde lo sexual y reproductivo desde lo meramente biológico, sino, desde el punto de vista social", remarcó Bianco, al bregar por "compartir la participación política y social"., sentenció., una ley desde 2006". Y según apuntó: "Es una deuda que tienen los políticos con la sociedad argentina porque no se está ejecutando porque falta vocación política en las provincias".Fue en esa línea que Bianco instó a "mejorar los programas de salud sexual y reproductiva para que llegue a los adolescentes"."La cultura hace que las únicas que nos tenemos que cuidar frente a la reproducción y a las enfermedades de transmisión sexual, somos las mujeres, siendo que para el hombre está el preservativo y se siguen negando a usarlo", alertó.