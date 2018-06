El Ventilador: Narcomenudeo y ley polémica

El foco en la droga, no en quien la consume

Existen también instituciones, que muchas veces, con más voluntad que recursos, ayudan a transitar el camino de la recuperación. Acompañando a quienes ingresan al consumo y que luego se ven atrapados sin poder salir por sus medios.

De acuerdo a la nueva normativa,De esta manera,Gualeguay, Colón, San Salvador, Villaguay, San Benito, Paraná... En el primer mes de vigencia de la ley, se han desarrollado diversos operativos que permitieron secuestrar estupefacientes y detener personas en varias localidades entrerrianas.Incluso, se logró desarticular una banda de narcotraficantes, integrada por policías y penitenciarios, que proveía de droga a los kioscos de los barrios en las localidades de Concordia, Rosario del Tala, Basavilbaso, Paraná y hasta a los presos de la cárcel de Concepción del Uruguay.Pero, mientras se avanza en uno de los objetivos establecidos por la Ley de narcomenudeo y se logran reducir considerablemente los tiempos de cada investigación,A partir de la adhesión a esta norma, el Gobierno nacional se comprometía a reforzar las partidas presupuestarias que garanticen su aplicación, permitan la construcción de nuevas cárceles y contribuyan al desarrollo de obras y acciones para atender la prevención y la rehabilitación de los afectados por el consumo problemático.Como indica el texto de la ley, "la política pública en torno al control de estupefacientes tiene dos dimensiones: la reducción de la oferta y pero también la reducción de la demanda"., aparece el hecho de hacer foco en la judicialización y criminalización en torno a la droga y no en la recuperación de los sujetos que son atrapados por estas redes, sobre todo los más jóvenes., jóvenes de entre 14 a 20 años que se dedican a trasladar estupefacientes en bicicletas, motos o cualquier vehículo, incluso en taxis o remises. Todos estos son protagonistas, que podrían contar con lujo de detalles las casas o lugares donde, con una coordinación casi perfecta, entran y salen con la mercadería que a veces se consume en el camino.Así ha ocurrido en Paraná en barrios como Lomas del Mirador, Barrio Municipal, Anacleto Medina, Libertad y tantos otros. Balaceras que se producen a cualquier hora del día y dejan a los vecinos como verdaderos rehenes en un entorno de violencia.Esta realidad demuestra que, además de una ley es necesario contar con presupuesto, infraestructura y herramientas de prevención y asistencia.Con diversos puntos de vista, tanto el conductor Lalo Foncea, como los panelistas Ana Tepsich, Sebastián Martínez, Mariano Kohan y Luz Alcain, fueron haciendo sus aportes al tema.abrió el debate planteando que este tema es "polémico" y "nos afecta a todos como sociedad. A los que tenemos hijos, nos afecta particularmente., por lo que es difícil tratarlo con nuestros hijos".

La actuación con el fuero federal es totalmente coordinada

, Fiscal de la Unidad de Respuestas Rápidas del STJ, recordó que "el Ministerio Público Fiscal de la provincia tiene como función la investigación de la venta de droga fraccionada con dosis al consumidor. En la jerga social se conoce como el vendedor del `kiosco`, directo al consumidor.. Hoy, en todos los departamentos de la provincia tenemos fiscales, jueces y autoridades policiales."."No es una investigación que se trabaja desarticulada. No es un delito menor, si bien es el eslabón más chico dentro de la cadena de narcomenudeo, es un delito muy grave, que tiene una pena prevista de cuatro años de prisión, como mínimo, no es un delito excarcelable.", puso relevancia Viviani.

Es posible llegar a las grandes organizaciones a través de las investigaciones

La Dra. Huerto Felgueras, fiscal de la Unidad de Respuestas Rápidas, consideró que "es posible llegar a las grandes organizaciones a través de las investigaciones. Siempre se trabaja en conjunto y consultándonos. Se inicia una investigación a través de un estado de sospecha y nosotros no vamos a frustrar una investigación federal, que es más grande y por lo general lleva mucho más tiempo que a nosotros. A veces de nuestra investigación surge algo de interés para la justicia federal". Remarcó que la pena prevista para estos delitos es de entre 4 y 15 años.. Nosotros estamos trabajando muy bien con la justicia provincial, con Toxicología", comentó.Resaltó que "".

El Estado siempre llega tarde, cuando ya tiene que aplicar la ley

Por su parte, el panelista Sebastián Martínez dijo que "está bien que se implementen estas leyes, como la de narcomenudeo, en lo que es la recuperación, la prevención y ayuda a los chicos que sufren este dilema.. El Estado siempre llega tarde, cuando ya tiene que aplicar la ley para que el chico termine preso".El panelista Mariano Kohan se preguntó si condenar a 4 años de prisión a quien cometa un delito de narcomenudeo no es "desproporcionado", teniendo en cuenta que esos chicos responden a grandes "dealers".Además, consideró que "da la impresión de que un kiosquito que es una familia, tres pibes, dos amigos, si vos lo cerrás y al lado surgen 10. Hay una diferencia entre el pequeño kiosquito, donde no tienen necesidad de salir a robar, no genera un problema, más allá de un problema de salud que se resuelve en este plano. Ahora, en un barrio a la violencia hay que frenarla".

La droga atraviesa a la familia y la destruye

Monica Olivera Pagliaruza integra la ONG "Mujeres luchadoras positivas". Se trata de una asociación de vecinos para la lucha contra la violencia de género y las adicciones. Vive en el corazón de Lomas del Mirador. Recuperó a su hijo de las drogas y ahora trabaja en prevención. Hace algunos años le mataron un sobrino: Fue en el marco de una pelea entre bandas que "se disputan territorio para vender drogas".Cuando le sucedió lo de su hijo, aseveró Pagliaruza, "".Respecto de la consulta sobre la implementación de la Ley de Narcomenudeo, Pagliaruza entendió que "es una implementación muy nueva aún. Creo que es algo más, pero no es la panacea. Tengo una mirada muy particular, porque".

Deja de culpar o culparte, fui yo?

Red Puentes es una casa de día para jóvenes con adicciones

Esto le indicó el hijo de Mónica, cuando la madre intentó buscar culpables a su adicción. Ante esto la mujer puso relevancia en que "mi hijo fue mi maestro, me enseñó muchas cosas. Yo creía que no me iba a pasar, y me pasó. Él ahora está sano, hace deportes, estoy muy feliz por él"., especialista en información policial y judicial, aseveró que "hablando con operadores judiciales, hay mucho resquemor respecto de la actuación de la policía. Incluso desde la justicia federal `off de record`. La responsabilidad de muchos integrantes de la fuerza ha quedado revelada en juicios en el fuero federal, donde se ha evidenciado que participaban de estas organizaciones narco, eran dateros, avisaban que se iban a realizar allanamientos, por ende se caían investigaciones".Esteban Sigal, de la Red Puentes. Cuenta con una casa de abordaje comunitario de consumos problemáticos que está ubicada sobre calle Sebastián Vásquez y forma parte de una red nacional, funcionando con presupuesto del Sedronar.. La propuesta de Red Puentes tiene que ver con una casa que abre a las 9, hasta las 17. Se desarrollan actividades, con una dinámica asamblearia, es decir reuniones en las que designamos roles", definió.Asimismo Sigal dejó en claro que "los chicos y chicas que llegan hasta la casa, lo hacen a través del `boca a boca`; la mayoría son chicos de la calle y cuidacoches. Hay una ONG que brinda a los chicos, un plato de comida a la noche".

Hoy la escuela es lo primero que el chico tiene a mano

Marisel Retamal, rectora de la escuela Liga de los Pueblos Libres, señaló que "la escuela es una caja de resonancia. Intento definirla como un espacio y una oportunidad para ese chico que tienen todas las problemáticas y realidades vinculadas a la droga.. La institución es un lugar de oportunidades para aquellos que quieran hacerse cargo de la situación".Asimismo, dijo que "".Y diferenció: "una cosa es un chico al que lo contagian diciéndole que no va a pasar nada, al que ven que no está contenido por su familia. Otra es aquel que desde muy chico está atravesado por la droga, porque su familia vive de esto. Ahí el contexto es mucho más complejo"."Hay dos caminos, uno tiene que ver con la posibilidad que tiene cada uno de ir participando para saber más acerca de la droga; el otro, es un compromiso real, cada uno tiene la posibilidad de mirar para otro lado, si quiere, pero lo cierto es que es un compromiso personal de la gente que está adelante, que tiene a ese chico en su aula, que tiene, una problemática y que todo el tiempo está interpelándolo", dijo Retamal.

La droga misma no es el problema, sino la consecuencia; hay todo un trasfondo social

Testimonio de vida

El sacerdote Ricardo López, de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, indicó que "los mismos chicos vienen, se acercan.".Consideró que ". Nosotros los contenemos, les preguntamos qué necesitan, les hacemos entender que los queremos y respetamos como son. Con eso el chico cambia mucho".", relató.Y realizó una diferencia entre consumidores: "los chicos `bien´ consumen el viernes o sábado y el lunes vuelven con papá y mamá que los contienen, con una escuela a la que asisten, hacen deporte, hay un cierto orden.".Héctor "Pola" Larrea hoy es Pastor de la Iglesia Evangélica y dirige una casa que asiste a personas adicciones. Reconoce que él mismo estuvo atrapado en el mundo de las drogas, preso y desde ese lugar conoce como se maneja el negocio que genera mucha plata a costa de la adicción de otros."Mi ayuda fue Dios, a través de él transformé mi vida. Detrás de los vendedores de droga hay una familia.. No es fácil tener un hijo adicto, produce un caos en el hogar. Mamá quiere defender, papá quiere corregir, hay un conflicto entre mamá y papá", explicó.Y agregó: ". Estuve preso por asalto, pero una cosa lleva a la otra. Para mí fue una sorpresa, yo no sabía ni lo que era la droga, quería trabajar y pensé que iba a hacerlo, pero de un momento a otro estaba asaltando y eso se tomaba como un laburo. Me dijeron que si quería hacer plata me daban un poco de marihuana, cocaína y LSD. Traje toda esa mugre sin saber ni siquiera quién compraba. En esa época, 1994, los clientes eran periodistas, abogados, diputados"."Ellos se acercaban a nosotros porque sabían que era droga buena, que no se cortaba. Eso para nosotros fue una sorpresa.", relató.Remarcó que "a pesar de eso yo. Creo que para vincularse con la droga una persona tiene que tener un conflicto, algo que no puede superar y quiere olvidarse de eso. Mi papá había fallecido cuando yo tenía 11 años y eso fue terrible, odié a Dios. Mi papá era sublime, un ejemplo. Esa situación me llevó a tomar esa decisión, esa vida. Mis papás y, también en la escuela, me enseñaron que el que consume droga es un fracasado. Tomé mucho eso y nunca consumí. Tuve todas las posibilidades pero no lo hice".".

A veces los jóvenes tocan fondo y tenemos que agarrarlos

, de la parroquia San Expedito, ubicada en barrio Anacleto Medina Norte, expresó: "Nosotros convivimos con la marihuana, yo me acerco al grupo de muchachos, algunos están consumiendo, otros no pero están junto a ellos. Conversamos, entablamos amistad. Algunas veces hay que acompañar y acompañar, hasta que el joven toca fondo y ahí tenemos que agarrarlos".Lalo Foncea, en su rol de conductor, hizo aportes al debate y propició en todo momento la escucha a tan importantes testimonios que enriquecieron el porgrama de este jueves.