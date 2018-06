Gualeguaychú marchó contra el aumento de tarifas

Foto 1/5 Joaquín García Foto 2/5 Joaquín García Foto 3/5 Joaquín García Foto 4/5 Joaquín García Foto 5/5 Joaquín García

En la esquina de Rocamora y 25 de Mayo, de Gualeguaychú, más de 200 personas se convocaron para marchar bajo las consignas "No al tarifazo, no a los despidos y no al Fondo Monetario Internacional (FMI)", tres consignas que marcan las actuales políticas llevadas a cabo e implementadas por el presidente Mauricio Macri.



Convocada y organizada por la Multisectorial Gualeguaychú, la movilización fue parte de la jornada de lucha nacional convocada por el movimiento 21F, que conforman las dos CTA, el gremio de Camioneros, Bancarios, Canillitas, Curtidores, Suteba y movimientos sociales y agrupaciones de jubilados.



"La única respuesta que hemos tenido por parte del Gobierno Nacional fue un veto: se logró una Ley Nacional que iba a retrotraer los tarifazos, pero el presidente Macri la vetó. Entonces, lo único que nos queda es redoblar la apuesta, seguir organizándonos, salir a la calle e incorporar más sectores que cada vez se sienten más perjudicados por las políticas que se están aplicando. Creo que ahí está la clave: unirnos los trabajadores, los comerciantes, las organizaciones barriales y todos aquellos que se sientan perjudicados", sostuvo en declaraciones a ElDía Diego Sánchez, miembro de la Multisectorial Gualeguaychú.



La convocatoria fue a las 16.30 en la esquina icónica de Gualeguaychú, y para las 17 ya había reunidos más de 200 manifestantes dispuestos a marchar y protestar contra la actualidad política y económica que atraviesa el país. "Sabemos que todo esto es culpa de una política nacional. Ellos mismos dijeron que el ámbito para fijar las tarifas es el Poder Ejecutivo, por lo tanto se hacen cargo de todo este tremendo tarifazo en los servicios; admiten que son los responsables, por eso les reclamamos a ellos. Pero sabemos que si no lo hacemos juntos y abrazando a todos los sectores posibles, será imposible frenarlos", amplió.



Según la cifra que maneja la Multisectorial, el nivel de morosidad en las empresas de servicios de la ciudad sobrepasan ampliamente el 35%, y según la lectura que hacen las organizaciones sociales, esto empujará a los sectores más bajos a un espacio de vulnerabilidad inédito en muchos años: "Aunque no puedan pagarla y se la corten, las personas luz van a seguir usando, pero de manera clandestina, con todo el riesgo que eso implica y convirtiendo a los trabajadores en delincuentes sin que nadie jamás haya querido serlo", anticipó.



La columna de manifestantes partió pasada las cinco de la tarde rumbo a la sede de la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú, ubicada en 25 de Mayo 881, a unos 450 metros del lugar de concentración. Sin embargo, a diferencia de las marchas anteriores, la columna siguió marchando, doblando en la esquina siguiente, retomando por Urquiza y finalizando en el punto de partida.



"No podemos permitir más que un trabajador o una trabajadora se vea obligado a dejar de llevar un plato de comida a su casa", reclamó Sánchez con respecto a la noticia sobre despidos que cada vez son más usuales. "Tarifazo, inflación, dólar que se dispara y devalúa nuestro salario y ahora también despidos es un combo que aniquila a los sectores más vulnerables y a toda la clase media. Paren la mano porque el pueblo tiene aguante hasta cierto punto", denunció el dirigente ante El Día.



Finalmente, Sánchez hizo alusión a la gran movilización que tuvo lugar frente al Congreso de la Nación durante el debate en Diputados por la Ley del aborto legal, seguro y gratuito, y sostuvo que fue esa presión social la que consiguió que los legisladores actúen en función a los intereses del pueblo.



"Nosotros tenemos que jugar todos juntos, empezar a tendernos la mano, encontrarnos y avanzar. Creo que ahí está la clave. Por eso revindico la lucha popular en las calles, en donde sea. Es la única manera que existe para luchar por nuestros derechos, incluso también para construir en el marco de la democracia una alternativa política al Gobierno que hoy tenemos. Todo eso se debe construir en las calles", concluyó.