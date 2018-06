Aborto: Es resultado de "políticos panqueques", dijo delegado episcopal

Política Diputados dieron media sanción a la despenalización del aborto

El delegado episcopal ante el Congreso y administrador apostólico de La Plata, monseñor Alberto Bochatey, afirmó que "hoy es un día de tristeza", por la media sanción de Diputados para la legalización del aborto, y consideró que ese dictamen parlamentario "no es el resultado de debates profundos, sino de políticos panqueques que se dan vuelta en el último minuto"."La esperanza siempre está presente. Cuando uno está en la cruz debe acordarse de las palabras de Jesús: 'Perdónalos porque no saben lo que hacen'", dijo Bochatey en declaraciones a Radio María, de la provincia de Córdoba, minutos después de la votación, en lo que representa la primera repercusión de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) sobre el tema.En ese sentido, el obispo -especialista en bioética- dijo que la media sanción "no es el resultado de debates profundos sino de negociaciones políticas y de políticos panqueques que se dan vuelta a último minuto por presiones partidarias"."Hoy por hoy, los cristianos de La Pampa tendrán que anotar a esos diputados panqueques que traicionaron lo que habían dicho y se verá en las próximas elecciones cómo se los premia o no", advirtió Bochatey, en referencia a los diputados de esa provincia que anunciaron a último momento que votarían a favor del proyecto y revirtieron la votación.En este sentido, consideró que "hay una gran fractura cultural inmensa", en la que, "para algunos, la vida del niño no tiene tanto valor como la de la madre" y planteó que "esto debe seguir debatiéndose"."Para mí es muy importante no caer en la violencia, hay que tener paz, seguir rezando trabajando por la vida y el mensaje del Evangelio", concluyó el prelado.Otro obispo que se expresó a través de las redes sociales sobre la media sanción dada esta mañana por la Cámara de Diputados al proyecto que habilita la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, fue el obispo de San Francisco (Córdoba), monseñor Sergio Buenanueva."Duele y mucho el resultado en Diputados. Tenemos que compartir ese dolor. También en las redes. El Dios de la vida, en el que creemos, está siempre entre los más débiles y sufrientes. Seguimos en esta dirección", publicó en su cuenta de Twitter.