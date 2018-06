Cuántos usuarios de Concordia financiaron el pago de la boleta de luz

El vicepresidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Concordia, Héctor Russo, detalló que en el período noviembre 2017 - junio 2018, se instrumentaron 886 planes de pago para un universo de aproximadamente 54 mil usuarios que tiene actualmente la prestadora.



Se recordará que los usuarios del servicio acudieron a la Justicia para que se declare la inconstitucionalidad de los aumentos, pero fue el Tribunal de Amparos del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos el que rechazó por improcedente el amparo interpuesto.



De acuerdo a lo que indicó Russo, la "gente está pagando", dentro del lapso de prohibición de cortar el servicio que rige por estos días. "La Cooperativa no puede instrumentar cortes hasta el 31 de mayo, por las facturas correspondientes a enero, febrero, marzo y abril", explicó.



Y según las estimaciones, el vice de la Cooperativa Eléctrica, comentó que, "si vuelven las bajas en el servicio por la falta de pagos, evidentemente la cifra para financiar saldos atrasados, crecerá".



Presión fiscal



En ese contexto, el profesional recordó los "esfuerzos" llevados a cabo desde el gobierno provincial -al reducir la presión sobre las facturas de lo que corresponde al Fondo Energético- y también desde el municipio, al bajar porcentualmente la Tasa de Alumbrado Público.



"Por el lado de Nación quedó trucada la posibilidad de reducir el IVA a un 50%", comentó Russo al respecto.



Estacionalidad



Por último, el vicepresidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Concordia, también puso el acento en que la "gran equivocación" para instrumentar los incrementos en la tarifa eléctrica "fue no hacerlo gradual" y mucho menos "durante los períodos de mayor consumo popular, como enero y febrero".



Pero, "no somos nosotros quienes decidimos eso", remató. (Diario Río Uruguay)