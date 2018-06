Fotos: Un muerto, dos heridos y destrucción por un fuerte temporal en Misiones

Daños en varias ciudades

"Fue un desastre en Caá Yarí"

Un fuerte temporal castigó la zona centro y sur de la provincia de Misiones, varias localidades están sin luz desde la madrugada, hubo granizo, voladuras de techos y árboles caídos.Una persona perdió la vida en medio del temporal que se desató en la zona de Guaraní, más precisamente en Colonia Yapeyú, y otras dos personas resultaron lesionadas a raíz de los fuertes vientos que provocaron el derrumbe de viviendas del lugar, según informó la Policía de la zona.La persona fallecida es Juan Carlos Lester, de alrededor de 40 años, quien perdió la vida cuando intentaba ingresar a su domicilio para socorrer a su esposa y sus tres hijos que se encontraban dentro del inmueble cuando fue sorprendido por la caída de los escombros. Si bien los menores se encuentran en buen estado de salud, la mujer está hospitalizada por lesiones de consideración.Además, hay otro hombre herido aunque se desconocen las razones.El saldo preliminar indica que en Colonia Yapeyú resultaron dañadas 15 viviendas, entre otras la una víctima fatal identificada como Juan Carlos Lester (40) quien pereció presuntamente al desmoronarse la mampostería y desprenderse el techo; en tanto que su esposa resultó lesionada y fue hospitalizada, mientras que sus hijos están ilesos.También en esta colonia fue afectada por el temporal la escuela de la zona.En tanto que en Caa-Yarí, en las primeras horas de este martes una comisión Policial intervino en ruta Provincial 225, frente a acceso balneario Zuetra, donde fue asistida una familia compuesta por un matrimonio y sus dos hijos menores. Sufrieron el desprendimiento del techo de su vivienda; además en el patio se cayó un poste de luz con transformador CELA y cable alta tensión. No hubo lesionados.También en este municipio, en el Lote 80, se constató el desprendimiento total del techo de la vivienda de una mujer y sus dos hijos. Por otro lado se registró voladuras de techo y caída de paredes en un aserradero de la zona.Mientras que en la zona de Almafuerte hubo daños en la comisaría local, en tanto que en la localidad de San Javier esta madrugada se asistió a a una joven cuya vivienda fue alcanzada por granizos, también se dio contención a otra vecina también damnificada.Finalmente, en la localidad de Bonpland, específicamente en paraje Los Italianos se produjo caída del tendido eléctrico, con voladuras de techo en dos viviendas de madera. También se constató daños totales en un tinglado de la Cooperativa Jardín de Los Niños con voladura de techo y daños en estructura. En este predio dos vehículos resultaron dañados. En todos estos últimos reportes no se conocieron lesionados.Una familia se quedó con lo puesto tras el paso del temporal. Uno de los puntos más castigados por el paso del temporal de esta madrugada en la provincia fue el municipio de Caá Yarí, al límite con el departamento de Leandro N. Alem."Fue un desastre, un tornado de 300 metros de ancho arrasó la vivienda de una familia", sostuvo en diálogo con RadioActiva100.7, Alejandro Carvallo, secretario de infraestructura y vivienda de la Municipalidad de Alem.El funcionario, que se encuentra en plena recorrida, aseguró que hay reportes de vecinos, sectorizados a causa del granizo. "Seguiremos recorriendo, por ahora no tenemos reportes de otras familias afectadas, estamos esperando informes de comisiones barriales" y confirmó "no hay personas heridas, sólo daños materiales".