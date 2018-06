Rumores que rodean el juicio a Nahir: Quién es el abogado que la contiene

En el marco del juicio por el crimen de Fernando Pastorizzo y de la estrategia de la defensa de Nahir Galarza de tratar de demostrar que la joven mantenía otras relaciones, por lo que el vínculo con la víctima no era de novios, en las últimas jornadas han crecido los rumores dentro y fuera del recinto en torno a su lazo con el abogado defensor, Horacio Dargains."Es quien la contiene. Va seguido a verla a la comisaría, siempre se hace un hueco para estar con ella", aseguran fuentes policiales cercanas a la joven durante sus días de presidio."Es raro, da la sensación que hace más que contenerla", suman las voces que observan en los pasillos de Tribunales, según describe el sitio Reporte 2820. Y asegura que hay quienes se atreven a ir más lejos con las especulaciones, agregan: "Que no te extrañe que después de la sentencia, se blanquee lo que hay entre los dos".El abogadoHubo cambios en la Defensa Técnica de la joven, pero Dargains resiste desde un principio cualquier tipo de cambio.", cuentan miembros del cerrado círculo de los Galarza. "Es quien lleva los papeles del caso, como lo hizo con Rebossio", dicen algunos de sus colegas.Lo cierto es que los roles están visiblemente definidos:, pese al nutrido público en la sala: de la consulta al oído, a la risa apagada y en secreto; de señalar algo en el celular de Dargains hasta escuchar el testimonio de su vecina mientras permanecía recostada en el hombro del abogado.Según se describe en la nota periodística, crecen las manifestaciones públicas de confianza entre ambos, mientras Ostolaza aboga por la defensa de la joven de 20 años, casi en soledad.Abrazos, sonrisas, movimientos que resultan extraños en el vínculo defensor-defendida, generaron este lunes mayores comentarios en los pasillos de Tribunales, a tal punto que se volvió el principal tema de conversación del cuarto intermedio que partió la jornada.Consultado por R2820, el defensor de Galarza negó cualquier vínculo personal:"Fui abogado de su padre, Marcelo Galarza, en cuestiones de familia. No sabía de la existencia de Nahir hasta que ocurrió esta situación, y no tengo ningún otro tipo de relación", aseguró Dargains, quien -según trascendió- se separó de la pareja con la que convivía hasta la semana pasada.