Pato Fontanet no podrá hablar de Cromañón en sus recitales

La jueza Vilma Bisceglia fijó reglas de conducta para Patricio Fontanet en el marco de su libertad condicional y esto encendió las alarmas de los fanáticos del ex cantante de Callejeros, que este jueves realizará el primero de una serie de shows en Córdoba.



Bisceglia le prohibió a Fontanet organizar espectáculos públicos, limitando su participación a trabajar como músico. Además, se dispuso que en los conciertos no podrá hablar de Cromañón, causa por la que estuvo preso hasta su salida el mes pasado.



"Hágase saber al Sr. Santos Fontanet que deberá abstenerse durante la realización de los conciertos, de efectuar manifestaciones vinculadas a los hechos materia de condena. En el mismo sentido, habré de ordenar a la empresa productora que durante el desarrollo del espectáculo evite que sobre el escenario se realicen manifestaciones de esa misma índole", detalló la resolución emitida y publicada esta tarde en el Centro de Información Judicial.



Pero no serán las únicas reglas que tendrá que respetar el cantante de "Don Osvaldo". Al no poder organizar sus propios shows, "el condenado deberá previamente acreditar que su intervención será en calidad de músico contratado/invitado, debiendo aportar los contratos correspondientes con firma certificadas de las partes". A su vez, necesitará solicitar una autorización judicial previa para poder cantar.



Según la resolución de Bisceglia, la productora Cultura Club S.A., es la única y exclusiva responsable de la producción integral de los próximos conciertos de Don Osvaldo, a realizarse en la Plaza de la Música, a partir del día 14 de Junio de 2018. Además, estarán a cargo de diagramar la seguridad integral de los shows para evitar conflictos en el público, teniendo en cuenta los antecedentes de Fontanet, que fue declarado uno de los culpables por la tragedia de Cromañón. Esto será informado mediante pantallas que va a haber cerca del escenario y se repetirá en tres ocasiones antes de que la banda ingrese al escenario.



Desde la Justicia están haciendo todo lo posible para evitar que la vuelta de Fontanet a la música sea de la manera más segura posible y responsabilizará a la productora dirigida por José Palazzo de cualquier inconveniente.



Por último, Fontanet tendrá que realizar antes de fin de año un curso relacionado con la prevención y seguridad en espectáculos públicos.



Don Osvaldo iniciará este jueves una serie de diez conciertos en Córdoba. Las fechas serán el 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 28, 30 de junio y 1ero de julio en Plaza de la Música, en lo que será el regreso del ex cantante de Callejeros al escenario, luego de obtener la libertad condicional a principios de mayo.



Fontanet recibió el beneficio de la libertad condicional tras cumplir dos tercios de su condena, en el marco del Programa Interministerial de Salud Mental Argentina (Prisma) del penal de Ezeiza, donde estaba alojado. La liberación del músico se concretó luego de la orden del juez José Pérez Arias.