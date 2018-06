Actitud ejemplar: llevó a comprar zapatillas a niño que pedía monedas descalzo

Ocurrió en Tucumán. La actitud se viralizó gracias a una joven que observó el episodio, tomó fotos y las subió a un grupo en Facebook.



Sucede que en la peatonal Muñecas, en San Miguel de Tucumán, un niño estaba pidiendo monedas descalzo. Un hombre que pasó por el lugar, lejos de ignorar la situación, quiso darle algo más que una moneda al pequeño.



Lo llevó a un local comercial e hizo que se mida un par de zapatillas, que posteriormente le compró. Las imágenes fueron publicadas en el grupo el viernes por la noche.



El joven solidario tiene nombre, ya que apareció entre los comentarios de la publicación que alcanzó casi los 3 mil compartidos. "Parte el alma ver nenes así, no cuesta nada ayudar. Espero que alguien más lo haga. José Luis se llama el nene", escribió Eric Ortuño, a quienes otros usuarios de la red social felicitaron por su accionar.



"Es algo que la sociedad no está acostumbrada a ver, pero no debe ser así. Tenemos que ser solidarios. Más allá de las felicitaciones o lo que sea está la persona y más si son criaturas, te parten el alma", agregó Eric.



El niño tiene entre 10 y 12 años y suele sentarse todos los días en la peatonal Muñecas al 100 para pedir limosnas. Hasta antes de este gesto, siempre estaba descalzo. Desde el viernes en adelante, ya no más.



La Voz del Interior.