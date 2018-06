Cadete devolvió $13.500: "Nunca se me cruzó por la cabeza dejarme ese dinero"

María Páez, la dueña de la billetera, porque le resolvió dos problemas. Es que el dinero no era de ella y tampoco lo iba a poder reponer porque esa semana no pudo cobrar su sueldo por un error administrativo.



"Nunca se me cruzó por la cabeza dejarme ese dinero", aseguró a Uno Mendoza este cadete de apenas 20 años que está a dos meses de finalizar el curso de auxiliar de policía en la sede San Rafael del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP).



Tomás encontró la billetera el jueves pasado minutos después de la 16 en la terminal de ómnibus de la ciudad de San Rafael cuando estaba por subir al colectivo para retornar a su casa, luego de cumplir un día de más de instrucción policial.



La billetera estaba sobre un banco y la vio cuando apoyó su bolso. "Miro alrededor y no había nadie, tomo la billetera, subo al colectivo porque ya salía, una vez sentado, abro la misma y encuentro documentación personal y dinero en efectivo. En el momento parecía mucho pero no lo conté porque lo primero que hice fue tomar el DNI para dar con la persona propietaria de la billetera", contó Manzanares.



Por el documento pudo saber que pertenecía a una mujer de Monte Comán (localidad mendocina). Cuando arribó a su casa donde tenía señal de Wi-fi preguntó en el grupo de Whastapp del curso sabiendo que algunos de sus compañeros eran de ese distrito. La respuesta no tardó en llegar, la cadete Antonella Sánchez le avisó que conocía a la mujer y se puso en contacto con la hija.



María Páez no se había percatado de la pérdida de su billetera hasta que su hija le avisó cuando iba en viaje a Monte Comán. Luego "la señora se comunicó conmigo y le dije que se quedara tranquila que la billetera la había encontrado".



Una hora más tarde la mujer ya estaba en al hogar del joven cadete. "El agradecimiento que ella mostró en el momento fue lo que a mí me pagó. Sinceramente desde el primero momento nunca se me cruzó por la cabeza dejarme ese dinero, cuando vi que era mucha plata me dije: 'la tengo que devolver'. Gracias a Dios tenía el documento y pude devolverla", afirmó.



"La señora me contó sus problemas, y aunque nunca dudé en devolver el dinero, también suma saber que la persona realmente necesita la plata, que estaba afrontando un momento difícil en su vida y no tuvo un problema más".



Pero la acción de honestidad de Tomás no es una excepción en la familia Manzanares, ya que su hermano Lucas tuvo un gesto similar. Ainicios de este año frente a su casa de Goudge encontró una cartera con 3.500 pesos que era de una mujer de Buenos Aires que estaba de vacaciones en el distrito, la ubicó y se la devolvió.



El futuro policía tiene una explicación para esto: "Si hoy en día nosotros como familia somos lo que somos es gracias a la educación que tuvimos y a los valores que mi papá y mi mamá nos inculcaron de niños". Tiene vocación policial Tomás Manzanares hace un gran esfuerzo para viajar todos los días desde Goudge a la ciudad para estudiar. Además los fines de semana ayuda a su mamá María Acevedo en su maxiquiosco, y a su papá Ginés Manzanares (jubilado ferroviario) en tareas de la vivienda o ahora en la ampliación de la casa familiar.



Comenzó el curso de auxiliar en octubre del año pasado y le restan dos meses y medio para egresar. "La Policía siempre me llamó la atención, tengo un hermano y una hermana que están en la fuerza", contó el joven.



Respecto a su orientación, dijo que "me llama la atención lo que es Bomberos, Policía Científica y Narcocriminalidad", aunque también le gustaría convertirse en instructor "para el día de mañana formar nuevos policías". La dueña de la billetera: "Dios puso en mi camino a este chico" María Páez perdió su billetera el jueves a la tarde en la terminal de ómnibus de la ciudad antes de subir al colectivo que la devolvía a su casa en Monte Comán, pero en ese momento no se percató de ello.



Mientras iba en el micro, recibió la llamada de su hija avisándole que había perdido la billetera y a su vez que también había aparecido, lo que le hizo "volver el alma al cuerpo", como se dice popularmente.



Es que el dinero era de un conocido que, aprovechando que ella viajaba a la ciudad, le pidió que le cobrara la pensión.



"Esta semana he tenido varios problemas y he andado muy despistada. Había retirado plata de alguien que le hago un favor cada vez que voy al centro. No me había dado que se me cayó", contó.



María está doblemente agradecida porque le iba a ser difícil devolver el dinero. Es que el lunes de la semana pasada "fui a cobrar mi sueldo y mi boleta me vino en cero", a causa de un error de alguien que no dio de baja una mutual que le siguió haciendo un descuento que no corresponde.

"He tenido muchos problemas ?añadió-, soy pensionada, voy a cobrar y me vino 99 centavos, tengo que pagar el alquiler y me sacaron todo. Todos los días de la semana he viajado para hacer los trámites para que me devuelvan el sueldo. Encima tengo un cuñado internado que le hicieron una operación (el día 19 de mayo) y el sábado 2 lo operaron otra vez".



Consideró que "Dios puso en mi camino a este chico, gracias que fue él quien encontró la billetera y no otra persona que no me hubiera devuelto el dinero".



Fuente: Uno Mendoza.