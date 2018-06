Hicieron movilizaciones contra el aborto en ciudades de todo el país

A tan sólo tres días de la votación, se realizaron importantes movilizaciones en ciudades de todo el país para oponerse al proyecto de despenalización del aborto que el miércoles podría recibir media sanción en la Cámara de Diputados.Los principales puntos de la convocatoria de este domingo fueron la ciudad de Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Paraná, La Plata, Catamarca, Santa Rosa, Salta y Posadas.

Las convocatorias fueron impulsadas por la agrupación Unidad Provida, que concentra a diversas ONGs, y tuvieron una destacada respuesta, con concentraciones en ciudades de las 23 provincias del país.En un comunicado, Unidad Provida destacó que las movilizaciones "buscaron visibilizar el verdadero sentir de la sociedad argentina en su conjunto y reclamar al Congreso de la Nación que se abstenga de aprobar leyes que dañan al tejido social"."También hubo un pedido para buscar soluciones superadoras a las situaciones de vulnerabilidad que pueden atravesar mujeres con embarazos no planificados", agregó el comunicado, el línea con varios de los proyectos presentados por diputados antiaborto para reforzar programas de contención a embarazadas en situación de vulnerabilidad.La referente de Unidad Provida de la provincia de Córdoba Paula Ledesma puntualizó que el propósito de la marcha es marcarles a los legisladores que hay una voluntad social de que "en la Argentina se protejan los derechos humanos fundamentales, y se busquen verdaderas soluciones a los problemas de las mujeres".Por su parte, Andrés Perotti, un activista "pro vida" de la ciudad de Rosario consideró que "el aborto es un fracaso social" y que por ende "no puede ser nunca una solución"."Hoy salimos a expresar una clara posición a nuestros legisladores, a denunciar las presiones contra ellos y pedirles que respeten las dos vidas", agregó.En tanto, Pablo Gaete, un referente de Mendoza, dijo que con la ley de aborto legal se pretende "retroceder 200 años avalando la pena de muerte del no nacido", tras recordar que en 1813 se sancionó la libertad de vientres.Luego de estas convocatorias en el Interior del país, la protesta se trasladará el miércoles a las puertas del Congreso, en la ciudad de Buenos Aires, para expresar el repudio de este sector al proyecto que impulsa el colectivo de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y que ese día se tratará en el recinto de la Cámara de Diputados.

Para toda esa jornada está programada también una movilización de organizaciones feministas y sectores sociales y políticos que apoyan la iniciativa, en paralelo a la sesión.En realidad, habrá presencia de pañuelos verdes desde la noche anterior a la sesión, ya que está previsto la realización de una vigilia con acampe a la espera del comienzo del debate a las 11:00 del miércoles.El colectivo de la Campaña instalará un escenario y una pantalla gigante para que los simpatizantes de la causa puedan acercarse a seguir en directo las exposiciones de los diputados.También están convocadas movilizaciones en respaldo al proyecto de despenalización del aborto en las ciudades de Salta, Córdoba y Santa Fe.