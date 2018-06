Fatales cifras: Las motos encabezan el ranking de tragedias viales en el país

Tremendas cifras

Mortalidad en accidentes

Transporte familiar

Más en las ciudades

Licencia de conducir

No usar casco. Cruzar por la mitad de la calle. No ponerse el cinturón de seguridad. Los errores, negligencias, y hasta "avivadas" que cometemos muchos argentinos se traducen en muertes. Y son muchas. Incluso, los accidentes de tránsito son la primera causa de fallecimiento en jóvenes de entre 15 y 34 años.Con motivo del Día de la Seguridad Vial, y por segundo año consecutivo, se compartieron estadísticas oficiales que permiten armar un mapa de los siniestros viales ocurridos en 2017. El encuentro, en el que participó Clarín, estuvo encabezado por el Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich.Según los resultados preliminares, el año pasado hubo 5.420 víctimas fatales por accidentes de tránsito, un 3% menos que en 2016, cuando fallecieron 5.582 personas. "La evolución no es significativa en términos estadísticos", asumió Verónica Heler, Directora Nacional de Observatorio Vial.Se registra como "víctimas fatales" a quienes mueren en el lugar del hecho y hasta 30 días después, por ejemplo, en un hospital. En general, los fallecidos fueron hombres (75%) porque en las calles hay mayoría de conductores masculinos en autos, motos y otros medios de transporte. Además, gran parte de ellos eran jóvenes: el 40% de los muertos tenía de 15 a 34 años.El informe incluye un desglose por provincias.. Las calles de Capital Federal tampoco estuvieron libres de riesgos: fueron 151 los vecinos que perdieron la vida.La provincia de Santiago del Estero tuvo las tasas más altas de mortalidad (31,6 víctimas cada 100 mil habitantes) y de fatalidad (7,5 víctimas cada 10 mil vehículos registrados). En parte, debido a la gran cantidad de motos que circulan, al igual que en Catamarca, que ocupa el segundo lugar con 28,4 de tasa de mortalidad y 6,2 de fatalidad.. "En NOA (Noroeste Argentino) y NEA (Noreste Argentino) hoy se registran más motos que autos. Conforme crece el registro, crece la siniestralidad", sostuvo Carlos Pérez, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).Los funcionarios buscan desalentar el uso de la moto como transporte familiar (el máximo permitido son dos personas por vehículo) y subrayan la importancia de ponerse el casco., según datos publicados por la OMS en el período 2009-2013.Tras las motos, los siguen en cantidad de accidentes los autos (32% de las víctimas), los peatones (11%), las bicicletas (3%) y "otros" como los camiones (7%).. Contra eso, desde el Gobierno apuntan a tres ejes: la construcción de autopistas (hay 1.216 kilómetros en proceso), la creación de variantes (para que las rutas no atraviesen ciudades) y la implementación de rutas seguras (con carriles de sobrepaso y banquinas pavimentadas)."Todo lo que es infraestructura de ciudades también es muy importante", remarcó Dietrich. Festejó que el primer Metrobus cumplió 7 años y adelantó que van a eliminar 79 pasos nivel para tener un tránsito más seguro. Por su parte, Pablo Castano, Director de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), explicó que el foco está en la fiscalización. "En 2015 había tres controles por día. Hoy estamos en 15 por día", sostuvo.Entre las medidas, cambió el sistema de retención infantil y, desde enero, las sillitas de los autos son obligatorias para menores de 10 años. Para obtener la licencia de conducir, se incrementó en 5 horas la exigencia en el curso de educación vial, aumentó la rigurosidad de los exámenes psicofísicos y"Educar para prevenir", fue la moraleja del encuentro.. Y, si de negligencias se trata, hay un dato que lo dice todo:. Fuente: (Clarín).-