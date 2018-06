Hallaron un cuerpo en la zona de búsqueda del pesquero desaparecido

Sociedad Desesperada búsqueda de un pesquero perdido en Puerto Madryn

La Prefectura Naval Argentina confirmó que se encontró un cuerpo en la zona de búsqueda del pesquero Rigel, desaparecido esta madrugada a la altura de Rawson, e informó que no tenía chaleco salvavidas y que fue hallado por el buque "José Américo", una de las embarcaciones afectadas a la búsqueda.Además, se conocieron las identidades de los nueve tripulantes que viajaban a bordo del pesquero Rigel, que zarpó el último martes de Mar del Plata y envió esta madrugada una señal de socorro cuando estaba a la altura de Rawson.Se trata del capitán Salvador Taliercio, el segundo patrón Rodrigo Sanita, el jefe de máquinas Néstor Rodríguez, el auxiliar de máquinas Cristian Osorio y los marineros Amadeo Jonatan, Nahuel Navarrete, Carlos Daniel Rodríguez, Pedro Mierez y Rodrigo Blanco, según consta en el despacho general de salida del buque emitido por la Agencia Marítima Smiriglio, al que accedióPrefectura Naval Argentina (PNA) informó aeste mediodía que se trabaja intensamente para la localización del Rigel, que no emite reporte de ubicación.El buque de bandera argentina había zarpado del puerto de Mar del Plata el 5 de junio y su última posición reportada fue a 111 millas náuticas (alrededor de 200 kilómetros) al suroeste de la ciudad de Rawson, en Chubut.En el momento de la última comunicación, las condiciones climáticas no eran buenas, con olas de cinco metros de altura y los vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, según las fuentes.Ante la falta de información, la Prefectura destacó al lugar de la emergencia un avión que patrulla el área con el apoyo de dos helicópteros y se encuentran navegando hacia allí los guardacostas Prefecto Fique (que estaba patrullando la Zona Económica Exclusiva) y Prefecto Derbes que zarpó desde Puerto Madryn, en Chubut.Asimismo, seis pesqueros que navegaban por el lugar están prestando colaboración.Se dio intervención a los Juzgados Federales de las ciudades de Rawson y Comodoro Rivadavia.El Rigel mide 27 metros de eslora (largo), 6,10 de manga (ancho) y 3,10 de puntal (alto) y su puerto de asiento es la ciudad bonaerense de Mar del Plata.