Pérez Volpin: "No causó la lesión en el esófago", dice abogado de endoscopista

Roberto Churba, defensor del endoscopista Diego Bialolenkier, dijo que su cliente no pudo haber causado la lesión que le habría provocado la muerte a Débora Pérez Volpin y, aunque sin explicitarlo, responsabilizó de lo sucedido a los otros médicos que atendieron a la periodista.



Además, dio detalles de la versión que el médico dio en la Justicia. "Él aseguró no haber causado la lesión en el esófago, se enteró de la herida en la autopsia y la ubicación de la misma no es compatible con el trabajo del endoscopio", aseguró en TN.



En la autopsia, los forenses localizaron una perforación de 3 milímetros en la cara anterior del esófago de Débora, pero los especialistas, en su informe, no habrían explicado qué causó esa lesión.



En ese sentido, el defensor del endoscopista recordó que ese informe sobre la autopsia fue impugnado para que los médicos legistas aclaren qué instrumental provocó la herida.



De todas maneras, Churba sembró dudas al respecto ya que "ninguno de los integrantes del Cuerpo Médico Forense es especialista en endoscopía". Declaraciones cruzadas de los profesionales Ante el juez Carlos Bruniard, que investiga la muerte de Débora, la anestesista intentó despegarse de la consecuencia trágica que tuvo el estudio que Pérez Volpin se hizo en el Sanatorio La Trinidad el 6 de febrero. El abogado Diego Pirota, letrado de la familia de la periodista, explicó en Meta Data: "Nunca se representó la posibilidad de lo que podía pasar. La anestesista creyó que Débora tuvo una reacción alérgica".



"La anestesista dice lo contrario a lo que dice el endoscopista y le atribuye la perforación a él y para justificar por qué no hizo el procedimiento que tenía que hacer dijo que le dio alergia a Débora. Desde lo médico es un disparate y en toda su declaración se la pasó justificando por qué no hizo lo que tenía que hacer", criticó Pirota.



Por su parte, el endoscopista no pudo responderle al magistrado por qué Débora murió si, como él sostuvo, hizo "todo bien". Según indicaron fuentes con acceso a la causa a TN.com.ar, el profesional presentó un escrito, respondió las preguntas del juez y la fiscal, pero no supo qué decir sobre la causa de muerte de Débora.



Tras las dos indagatorias, el juez tiene 10 días para resolver la situación procesal del endoscopista y la anestesista.