Polémica: Docente universitario comparó a las mujeres con los perros

La Universidad Nacional de La Pampa inició una investigación sobre la conducta de un docente, quien además es empresario de medios locales, luego de que fuera acusado por alumnos de la carrera de Comunicación Social de maltrato y expresiones machistas hacia las mujeres, a quienes habría comparado con los perros al tener relaciones sexuales.



Los estudiantes se negaron en la última semana a asistir a una de las prácticas con el docente en repudio a sus actitudes y presentaron una nota de queja ante las autoridades de la Facultad de Ciencias Humanas.



En su denuncia, los universitarios aseguran que Nemesio llegó a decir en una clase que "las mujeres son como los perros, tienen sexo en cualquier lugar", por lo que la Facultad decidió abrir una investigación sobre el caso.



Al mismo tiempo y en forma paralela, la Secretaría Académica analizará si el cuestionado profesor se ajusta con su desempeño a los parámetros de la cátedra, dijeron fuentes universitarias. Dónde ocurrió El conflicto se generó en la cátedra de Derecho de la Comunicación, en donde dicta clases teóricas el profesor adjunto Sebastián Castelli, en tanto que la clase práctica está a cargo de Nemesio, abogado, locutor y empresario, dueño de El Diario y la radio LU 100.



Esta semana, unos 25 alumnos no ingresaron a la clase práctica de Nemesio al cuestionarlo no sólo por sus expresiones machistas sino por la no planificación de las clases y la falta coordinación con el profesor adjunto.



Los estudiantes entregaron una nota a los responsables académicos en la que fundamentan las razones de su protesta en la que mencionan la frase dicha por el docente en la que compara a las mujeres con los perros.



Los estudiantes aludieron también a conflictos no solo de este año sino también de años anteriores, donde aseguran que había "tratos machistas en las clases, falta de planificación y desinterés por los alumnos".