Violó a su hijastra durante 20 años, la embarazó 10 veces y fue condenado

Después de seis meses de debate, los jueces santiagueños encontraron pruebas suficientes para declarar a Héctor Virgilio Villalba, un jornalero de Concháyoj, culpable de violar durante 20 años a su hijastra, con la que tuvo 10 hijos. Lo condenaron a 13 años de prisión.

La sentencia fue el capítulo final para una historia marcada por los abusos y la crueldad que había empezado en la década de los 90. "Me has arruinado la vida, he sido tu esclava sexual", expresó la víctima en el último careo.



Tenía 11 años cuando su padrastro la empezó a llevar al monte. Ella tenía que ir para lavarle la ropa y cocinarle mientras él trabajaba de hachero, pero fue entonces cuando también aprovechó para empezar a violarla.

"A los 14 tuve mi primer hijo; me golpeaba con un látigo y obligaba a parir en casa; cuando nacían, los anotaba y daba su apellido. Se me murieron dos chiquitos y por orden suya los enterré cerca de casa. Hoy, cuatro de mis hijos están conmigo y los otros andan trabajando lejos. En el monte, esto es más normal de lo que ustedes creen", relató la mujer ante el tribunal.



La oportunidad para escapar del infierno se le presentó cuando llevó a uno de sus hijos enfermo al hospital. Se quebró con los médicos y confesó los abusos de los que era víctima casi desde que tenía memoria. Villalba llegó al juicio acusado por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y delito continuado".