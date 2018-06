El Mundial puede poner en riesgo el corazón: Recomendaciones para cuidarse

El estrés emocional que produce mirar un partido de fútbol se asemeja con el que se registra durante una discusión, una jornada laboral complicada o rendir un examen final, por lo cual se dieron a conocer recomendaciones para que durante el próximo Mundial no perjudique a aquellos que padecen enfermedades cardíacas.Durante 90 minutos se viven momentos de tensión y euforia y ver un partido puede resultar una experiencia extrema debido a que además de las jugadas trascendentales de los encuentros, genera tensión la chance de clasificar a la segunda ronda, una definición por penales y disputar la final.Si una persona con antecedentes cardiovasculares vive todas estas situaciones con sumo estrés, el mismo lo puede llevar a la guardia médica.Sergio Dubner, electrofisiólogo de la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, informó que una investigación publicada por la revista The New England Journal of Medicine demostró que en el Mundial de Alemania 2006 se triplicaron las consultas médicas de los hombres y se duplicaron las de las mujeres ante cada partido del equipo local.Esto se debió al estrés emocional que se produce al mirar un partido de fútbol y, según se indicó, es así porque existe una relación muy estrecha entre el estrés y las arritmias.La mayoría de las consultas que se hicieron durante el Mundial de 2006 fueron por palpitaciones (el síntoma más común de las arritmias cardíacas) que pueden presentar mayor o menor gravedad y requerir un tratamiento inmediato por lo que es importante prestarle atención a sus signos de alarma: dolor en el pecho, dificultad para respirar o sensación de ahogo.Las arritmias pueden ser ventriculares (aquellas que se originan en los ventrículos) que son de alto riesgo por lo que requieren un rápido diagnóstico, o supraventriculares como la fibrilación auricular, probablemente la arritmia más frecuente que suele presentarse en el momento o incrementar la frecuencia cardíaca en las ya existentes y en ambos casos se requiere la intervención de un médico ya que deben tratarse.Adicionalmente, el estrés en conjunto con el aumento de la presión arterial agrava el riesgo de sufrir infartos y accidentes cerebrovasculares, pero estos no están relacionados con el resultado final del partido sino con las emociones que se experimentan a lo largo de los 90 minutos de juego.Para prevenir algún tipo de malestar, se dieron a conocer recomendaciones para vivir el Mundial sin afectar al corazón:- Tomarse un descanso fuera del televisor. Durante el entretiempo se puede caminar unos minutos para distraerse.- Evitar la clásica picada (snacks, fiambres) con elevados niveles de sales y minerales ya que puede elevar la presión arterial. Optar por picadas más saludables e incluir frutas y verduras.· Evitar las bebidas azucaradas y alcohólicas en abundancia debido a que pueden aumentar la presión arterial.- No mirar el partido solo, hacerlo acompañado de amigos y familia para estar en un ambiente más relajado.- Recordar tomar la medicación correspondiente, en caso de que haya sido recetado por el médico.