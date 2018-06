En El Ventilador se instaló la polémica por la despenalización del aborto

Legalizar o no el aborto, un debate instalado en la sociedad

El próximo miércoles 13 de juniYa terminaron las 15 audiencias donde 738 expositores dieron su testimonio. Abogados, médicos, juristas, religiosos, artistas y periodistas de todo el país argumentaron y defendieron su postura a favor y en contra.La controversia que genera la propuesta para legalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 14, no sólo divide a los bloques políticos sino también a la sociedad.Esta semana, en consonancia con el aniversario del "Ni una Menos" a nivel nacional, en nuestra ciudad también hubo manifestaciones.Desde la Asamblea se anunció que el próximo 13 de junio se realizará una vigilia en Plaza 1° de Mayo y se seguirán, a través de una transmisión en vivo, las instancias de la votación en el Congreso Nacional.Para este domingo, se convocó a nivel nacional una movida similar que será replicada en varias ciudades, incluida la nuestra.Mientras tanto, desde la Iglesia, se realiza una jornada de ayuno y oración. Según explicaron desde la curia, el objetivo es pedir que "Dios ilumine la mente y el corazón de los que tienen que legislar acerca del valor y el significado de la vida humana".. Especialistas, integrantes de organizaciones a favor de la despenalización del aborto y en contra, además de periodistas, plantearon la problemática que hoy debate toda la sociedad.planteó que este debate "nos afecta a todas las mujeres; me parece sumamente positivo que haya tenido tanta repercusión. Se lo merece toda la sociedad ".

"Es niño toda persona desde la concepción hasta los 18 años"

entendió que "es positivo" este debate que se está dando a nivel sociedad con este tema, ya que incluso permite "analizar y ver los problemas sociales que tenemos que solucionar. Hay que ver si integramos a todos, buscando solucionar las causas, o vemos una sola mirada. Estamos en una Nación que ha decidido siempre defender a los más débiles: por la Asamblea de 1813 se estableció en Argentina, la libertad de vientre (los esclavos que nacían en Argentina eran libres). Con eso, fuimos revolucionarios y lo seguimos siendo.. Nuestra Constitución establece este parámetro base".

Acceder a un aborto seguro es un derecho humano

, explicó que ". En el sistema machista y patriarcal, aquello que está controlado dentro de los cánones de un sistema de creencias, que nosotras vengamos a levantar nuestra voz impacta. En el Código Penal es en el último artículo donde penaliza a la mujer y a las personas con capacidad de gestar. Descontractura el patriarcado, el machismo y la misoginia".Asimismo, dijo que "la Convención de DD.HH establece que el derecho a la vida será protegido en general desde la concepción. Lo establece para tener la despenalización o legalización en los estados americanos. La Argentina se debe a esas resoluciones. No hizo reservas expresas ni de la Convención de los Derechos del Niño ni de la Convención de DD.HH.". Si bien vivimos en un estado laico y lo establece la Constitución, es solo por una cuestión presupuestaria", consideró.Y agregó:. Es tan fuerte esta construcción moral que el Código Civil y Comercial en su artículo 1 remite al nacer con vida para tener derechos y contraer obligaciones, en tanto la persona no existe.".Además, mencionó la inmoralidad de la pena y señaló que "penalizar y seguir teniendo abortos clandestinos, inseguros para mujeres y personas con capacidad de gestar, y que no tienen la posibilidad de acceder, mueren y".

El aborto es considerado un acto de violencia

Por su parte, Elisa Pacher, Profesora de Filosofía y Ciencia Sagrada, señaló que ". Este procedimiento es considerado un acto de violencia, tan grave y doloroso como una violación".Se refirió también a la convocatoria a la marcha "Por las dos vidas" y negó que se obligue a los alumnos a concurrir. "Hay alumnos y docentes que están a favor de la despenalización del aborto y otros en contra. Mis alumnos van a ir libremente, a nadie se los obligó. Es una invitación. Fomentamos que los estudiantes desarrollen discernimiento crítico, no se evalúa la postura sino su capacidad argumentativa y de poder reconocer las diferentes posturas", dijo.Sobre la educación sexual en las escuelas, relató que "hay mucha apertura.. Uno de los desafíos es enfrentarnos a situaciones que ellos estén atravesando".

La educación sexual ha sido una herramienta poderosa

, manifestó que "son situaciones individuales.. Es muy importante el debate y que haya una posibilidad"., sea cual sea", opinó.

La prohibición del aborto ha fracasado

Mariano Kohan indicó que "la Fundación Soberanía Sanitaria dice que hubo alrededor de 3000 muertes de mujeres por aborto ilegal en los últimos 10 años.".. ¿Cómo puede ser que lo único que evita los abortos es la prevención, la educación sexual integral y vemos mucha militancia en contra de la legalización del aborto, por un lado, pero esa misma comunidad no exige al gobierno que haya anticonceptivos y campaña de prevención de embarazo adolescente", se preguntó.aseveró que el debate que se instaló en el Congreso no es cuándo comienza la vida; si decimos aborto sí o aborto no. El tema se instaló para decidir si tenemos aborto legal o si seguimos con el aborto clandestino. Los abortos han existido toda la vida, no solo en Argentina sino en todo el mundo, y van a seguir existiendo".

"De ninguna manera la situación es traumática o violenta"

Se usa en forma ambulatoria, la mujer se va con los comprimidos a su casa y en el momento en que decide, utiliza ese medicamento. Acuden a la semana de haber hecho el procedimiento, para control, y se le brinda un mecanismo de anticoncepción, para no volver a pasar por esa situación. Pero de ninguna manera, el aborto es una situación traumática o violenta", aseveró Comalleras.La obstetra entendió que no se puede hablar "en igualdad de condiciones en cuanto a la situación de una mujer que, buscando un embarazo deseado, y por alguna situación, espontáneamente lo pierde, que es muy probable que tenga consecuencias emocionales, depresivas; que aquella mujer que decide con información, conserjería y acompañamiento, interrumpir su embarazo, porque claramente está decidiendo que no desea ese embarazo".Llegan a esa situación, dijo Comalleras, "aquellas que deciden que en este momento de su vida, por sus creencias que son tan valiosas como las de cualquier persona, el embarazo altera o interfiere en el proyecto de su vida. Esa mujer llega decidida, viene decidida a interrumpir el embarazo"."El proyecto de la campaña en el artículo primero establece, que por la solo decisión de la mujer, sin causales, puede hacerse en forma segura hasta las 14 semanas; luego de este lapso, se puede hacer por causales que hoy tenemos en nuestro país desde 1921. Incorpora en el tercer artículo, en el segundo punto, malformaciones fetales graves", indicó.Por su parte,aseveró: "Violencia es el embarazo forzado, violencia es no acceder al derecho. Estamos hablando, además de políticas públicas y de seguridad, de que las niñas que hoy circulan por Argentina sepan que en un futuro, podrán tener el derecho a ser madres, pero también tendrán el derecho de que el Estado las ampare de un embarazo forzado".

"En las escuelas, son los estudiantes quienes piden estos debates"

Educación sexual en las escuelas

Pablo Álvarez Miorelli es docente de escuela pública y especialista en Educación Sexual.

Lalo Foncea cerró el debate de este jueves asegurando: "Cada vez se abren más aristas, es un tema para seguir, para abordar con todas las voces, con quiénes están a favor y quiénes están en contra. Se aborda en el Congreso, pero también en las redes sociales, en los medios, en la calle...El Ventilador no es ajeno a esta realidad".



o, entendió que "hay mucha desinformación o información errónea" ya que "en la escuela tanto primaria como secundaria, nunca tuve información sexual. Hoy estoy con un pañuelo verde, y terminé la secundaria en un colegio católico, que es lo que hoy me hace estar con la postura que defiendo. No nos daban educación sexual integral, ni mucho menos. Hablaban solo de relaciones basadas en el amor. Nos hablaban solo de las cuestiones biológicas, del cuerpo, sin tener en cuenta la identidad de género, obviamente del aborto nunca se habló, ni siquiera nos dejaban cuestionarnos sobre estos temas. Hoy vemos en las escuelas secundarias, en la facultad, que son los mismos estudiantes los que piden estos debates"."Con la campaña, no solo es el aborto lo que se está buscando. La discusión trae muchas otras cosas, como educación sexual integral y no `educación para el amor`. Ahora se debate cuestiones que son de decisión, de deseo, de definición de nuestras vidas y de la importancia de qué queremos hacer con nuestro cuerpo. No tenemos que pasar por una tortura para decidir sobre el mismo", aseveró la joven.La provincia de Entre Ríos cuenta con la Ley 9.501, de Salud Sexual, Reproductiva y fundamentalmente Educación Sexual.Sin embargo, esta ley que está próximo a cumplir 15 años nunca se aplicó integralmente. El texto, habla de educación sexual integral, no como una asignatura específica sino como contenido transversal, y plantea un trabajo articulado con los Centros de Salud, las familias y las organizaciones sociales de cada barrio o ciudad.El artículo 4 de la ley indica que "el Concejo General de Educación diseñará e implementará políticas de educación sexual, arbitrando los medios para asegurar el financiamiento que las haga posibles".Y para el mejor logro de los objetivos en materia educativa se establece la formación de un organismo asesor interdisciplinario integrado por representantes especialistas con acreditada experiencia en educación sexual.Sin embargo, la realidad indica que hoy. Más que una elección, creo que es una necesidad ética, política y pedagógica que nuestro país nos está demandado en estos tiempos. Estamos asistiendo a un debate histórico de rupturas, que generará resistencias. Hay una necesidad de instalar una educación sexual que sea validada socialmente y a su vez sea integral"."Soy uno de los primeros docentes formados, cuando recién se estaba debatiendo el programa de educación sexual de nación, que hoy sigue vigente, pero totalmente desfinanciado. La capacitación existe, pero también es cierto que cada docente decide si lo lleva al aula".dijo. "Hay todo un equipo de la escuela del Bicentenario, que llevamos adelante esta experiencia, hay un fuerte trabajo con las familias, con talleres que se llaman de sensibilización. No es una materia más"."Logramos reducir en diez años, "de 25 embarazos infanto- juveniles en lo que anteriormente es la EGB 3, a 0. Esto ocurre en una escuela pública", detalló.