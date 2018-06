Impresionantes imágenes: El trágico motín de 1999 en Victoria

Policiales Cómo se originó el incendio en la cárcel de Victoria que dejó tres muertos

En mayo de 1999 ocurrió un trágico y violento motín en la Unidad Penal 5 de la ciudad entrerriana de Victoria. Allí había alojado 67 internos menores.Este motín, es único en la historia de las cárceles entrerrianas en cuanto a su duración, toma de rehenes, violencia y además, la destrucción de casi la totalidad de la cárcel.Era medianoche y acababa de terminar, en Telefé, "Sentencia de muerte", la película protagonizada por Jean-Claude van Damme. En el film, un grupo de presos, cansados de sus guardiacárceles corruptos, decide tomar la prisión. Se apagó la televisión y los reclusos de la cárcel de menores entre 18 y 21 años Clemente XI, de Victoria, entraron por parejas en sus celdas.Diez minutos después, cuando los carceleros cerraron los calabozos, estalló el motín más sangriento de esta provincia:Al menos uno de los muertos fue abatido por la policía que rodeó la cárcel, y otros dos, según fuentes oficiales, fueron asesinados dentro del penal por los menores presos para zanjar viejos rencores. Todo fue un intento de fuga, informó el director del Servicio Penitenciario provincial, Juan Domingo García.A las 8, los amotinados, 10 de un total de 64, se entregaron vencidos por la policía provincial y por los efectos del alcohol medicinal que robaron de la enfermería, mezclado con medicamentos y levadura de cerveza.Desde la 0.30 de ayer, los vecinos de esta ciudad de 30.000 habitantes, donde el último robo a mano armada ocurrió hace un año y medio, siguieron por radio el motín, sin poder creer que la cárcel, fundada en 1904, era un infierno de balas.Un pesado recién llegado, conocido como Jaimito, de 20 años, fue señalado por la policía como el cabecilla de la revuelta. Él fue quien apoyó en el cuello del guardia Alberto Gil una faca (arma con filo) cuando cerraba su celda. Entonces, se descontroló todo. Otros nueve se le plegaron, desarmaron a Gil y tomaron la guardia, donde había otros cuatro celadores y dos oficiales.La policía rodeó el lugar, pero nada impidió que los detenidos saquearan la oficina del director, Raúl Dante Rodríguez, y la sala de armas."Fue una desgracia que pudo haber terminado en una masacre. Menos mal que estaban tomados y drogados y se rindieron", reflexionó García.Jaimito, recién salido de un centro de rehabilitación antidrogas de Buenos Aires, y detenido el fin de semana último en Paraná, organizó la acción, según las fuentes.Los que se plegaron prendieron fuego la secretaría del penal y el entrepiso de madera del casino de oficiales, donde duermen los guardias."Una chata, conseguime una chata", gritaban a los policías encapuchados de negro del Cuerpo de Operaciones Especiales, un grupo antimotines integrado por tiradores de precisión.A la 1, el periodista radial Roberto Caminos se ofreció como mediador. Lo recibieron ocho jóvenes armados. El líder le apuntó con una Itaka. En bandolera tenía una ametralladora y una pistola en el cinturón."Conseguinos un auto y dos rehenes, queremos irnos." El periodista salió ileso, pero no pudo cumplir la misión.. Su compañero Calderón hizo lo propio, aunque recibió un balazo y un corte en la pierna.Los reclusos, en tanto, tiraban al aire y también a sus propios compañeros, según la policía. Así habría muerto de un balazo en la cabeza Cristian Peralta, de 18 años. El charco de sangre coagulada todavía era visible al mediodía, cuando La Nación recorrió el penal en ruinas. Era un ladrón local de poca monta, "demasiado poco para sus compañeros", dijo un celador., Alejandro Sosa, de 19 años. La policía no disparó.Pensaban resistir. Esparcieron centenares de balas en el piso, para tenerlas a mano en caso de una toma del penal por parte de la policía,Los presos trataron de alejar a los 50 efectivos que los rodeaban y dispararon sobre ellos.Hubo ráfagas desde uno y otro lado. Estallaron decenas de granadas de gas lacrimógeno. Ya amanecía cuando uno de los detenidos, Horacio Vega, de 20 años, salió con un grupo, apuntando a la cabeza del guardia Mondragón. Fue con él caminando por la vereda hasta la esquina, y a los gritos pedía un auto. Al regresar al interior del penal, el balazo de un francotirador de la policía acabó con su rebeldía y quedó tendido en la poceada y angosta calle Vélez Sarsfield. Mondragón aprovechó para escapar. Ya estaban jugados.El sol estaba en lo alto y no habían conseguido huir. "¡Entréguense, están rodeados, no pueden escapar!", gritó el altavoz de un oficial enmascarado.El juez Jorge Brasesco llegó poco después. Finalmente, ya sin rehenes, los presos se rindieron.Los 64 presos fueron alineados boca abajo en la calle. En un colectivo y un camión fueron trasladados a la cárcel de Gualeguaychú. Tras ocho horas de disparos, todo había terminado.