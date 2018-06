Dieron el alta hospitalaria a joven que recibió un trasplante de médula

El joven Lucas Alberto, que recibió un trasplante de médula el jueves 24 de mayo, recibió este miércoles el alta hospitalaria.



Así lo informó a su mamá, Rocío Roldán, quien dijo que al mediodía de este miércoles su hijo recibió "una transfusión de plaquetas, pero los glóbulos blancos que era lo que mejor debía estar para el alta estaban muy bien". Agregó que "el próximo lunes tiene control".



El trasplante autólogo de médula ósea se realizó en el Hospital Privado Universitario de Córdoba Capital, según confirmó a Maximaonline Rocío Roldán, la mamá de Lucas.



Rocío Roldán manifestó que el joven en principio "aceptó muy bien la médula, mientras duró el trasplante no tuvo alta presión, su frecuencia cardiaca y saturación se mantuvieron bien. No tuvo dolor ni nauseas".



Agregó que "ahora post trasplante hay que seguir controlando, ya que debido a las ultimas quimios sus glóbulos blancos y rojos y plaquetas van a tender a bajar".



Ahora deberá someterse a rigurosos controles durante unos meses antes de poder volver a su Gualeguaychú natal.



A Lucas Andres Alberto, el 31 de octubre de 2016 le detectaron un tumor en el pecho que después de análisis y biopsias se lo diagnosticó con el nombre de Linfoma de Hodgkin, que es un cáncer de los ganglios linfáticos. Lucas comenzó su tratamiento en Córdoba Capital, su primera quimioterapia fue el 26 de diciembre de 2016, su primer tratamiento no extinguió la enfermedad y además se le encontraron más ganglios enfermos en el cuello y torax por lo que debió realizarse más tratamientos con quimioterapia que tampoco lograban reducir sus tumores. Recién en febrero de este año, después de ser hospitalizado debido a su mal estado de salud, sus tumores comenzaron a reducirse.