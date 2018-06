Concordia: Por primera vez, una mujer será operaria de recolección de residuos

Un trabajo que muchos pensarían que es exclusivamente para hombres hoy deja de serlo, ya que una mujer de Concordia participó de un concurso público y es la primera Operaria del Servicio de Recolección de Residuos de la Municipalidad.Se trata de Solange Zanandrea, quien fue evaluada junto a más de 100 aspirantes al puesto. "Me enteré del Concurso por las redes sociales, y cuando vine a anotarme, el primer día que llegué que era un lunes, había una cola larguísima de sólo hombres. Cuando llegó mi turno para anotarme le pregunté si estaba seguro de que podía anotarme, porque eran sólo hombres", cuenta.Todos los aspirantes participaron de las distintas instancias de evaluación. Solange logró buen nivel en el orden de mérito y de esta forma ingresó a la "familia municipal"."Yo no tengo parientes ni contactos acá adentro de la Municipalidad", continuó contando la joven. "Cuando me llamaron para avisarme que había quedado no lo podía creer", dijo. "Es una responsabilidad y un orgullo. El intendente nos dijo que tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo para beneficio de toda la ciudad. Mi objetivo es ese, hacer bien mi trabajo, rendir y dar lo mejor para la Municipalidad y para la ciudadanía", aseguró.