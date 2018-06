"Si los estudiantes realizan su trabajo cotidiano, no debe existir el aplazo"

Lengua, la materia que más cuesta

Por estos días, la comunidad educativa lleva adelante el proceso de cierre del primer trimestre. Y la polémica provino tras el pedido de una supervisora de Educación Secundaria de Diamante, quien exigió a los rectores y docentes a su cargo: "No quiero ver un solo aplazo".consultó en dos escuelas de nivel primario de la ciudad a los fines de registrar cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje y cuáles son las alternativas implementadas para evitar los aplazos."Se trabaja muy bien, como todos los años. Ya se entregaron los informes, donde se les indica a los papás, el proceso de aprendizaje de los niños, y por estos días, se entregarán las libretas", comentó a, la secretaria titular del turno mañana de la Escuela Bavio, Graciela Crapis.Similar situación se registra en la Escuela Nº7 "Mariano Moreno". "Finalizado el primer trimestre y a pocos días de la entrega de las libretas, el desarrollo es positivo porque es un trabajo continuo y consensuado con docentes y equipo directivo para que sea sostenido en el tiempo", detalló la vicedirectora de la institución educativa, Viviana Cantizani.Desde la Bavio, recomendaron que para mejorar los rendimientos de los chicos, "hay que reforzar el trabajo cotidiano, la tarea en la casa", y en esa línea destacó el compromiso de los padres."El aprendizaje va de la mano del niño, del docente y la casa. Y si el niño tiene el hábito de estudiar todos los días, de completar, no va a tener dificultades", apuntó Crapis.De acuerdo a lo que reveló, los alumnos tienen que "reforzar la lectura, junto con la compresión de interpretación de consignas"."La lectura abarca toda la comprensión, oral y escrita, y hay que prestar atención", remarcó.Así también coincidieron desde la escuela Moreno. "Lo que más cuesta es Lengua, la lecto-escritura, porque Matemáticas es la práctica de los números", comentó Cantizani."Matemática es la práctica cotidiana, pero lo que más cuesta es la interpretación del problema y las tablas, algo que siempre les cuesta, porque una vez que aprenden las tablas, aprenden a desarrollar el resto de las operaciones", coincidió Crapis.A través de distintas resoluciones, el Consejo General de Educación ha ido instando a las escuelas a que apliquen mecanismos para evitar la repitencia del alumno. Tal es así que en el nivel primario ya no existen los aplazos.Pero, qué pasa cuando los alumnos no logran alcanzar los objetivos, consultóen las dos escuelas."Se hace un seguimiento, una adecuación si se necesita; dentro del contenido, lo más sencillo para resolverlo y ayudarlos con actividades diferentes", detalló la secretaria de la escuela Bavio. "Nunca se los deja en el camino, y si les cuesta reforzar, viene el periodo de apropiación de saberes porque el trabajo uno a uno es más productivo y enriquece más", agregó."Si los estudiantes realizan su trabajo cotidiano y responden al profesor como debe ser, no debe existir el aplazo", sentenció Crapis."Se evalúa con 5 y con eso ya estamos diciendo que el niño no alcanzó los objetivos y no se necesita poner la libreta en rojo porque no tiene sentido", argumentó la responsable de la escuela Moreno, al tiempo que destacó: "Hablamos con los padres y apuntamos a buscar otras estrategias para que ese niño aprenda".Rosana Narváez, quien es maestra orientadora de la escuela Moreno, advirtió que la institución educativa, "no cuenta apoyo de profesionales, porque sabemos que hay chicos que necesitan atención y no la están teniendo"."El trabajo de la escuela se hace mano a mano con la familia, y se necesita ese tiempo de los padres de apoyo para poder tener un fruto en común", apuntó."Para la integración, primero tiene que haber vocación de servicio al otro, y compromiso porque todos estamos capacitados para ayudar, además de buena disposición de parte de todos los actores y atención profesional en los casos que sea necesario", remarcó.