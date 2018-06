Sobre los seguros de retiro: Cuánto cuestan y quiénes pueden gestionarlos

Sobre la importante de los seguros de personas

Cuánto cuesta un seguro de personas

El Instituto del Seguro, el cual está próximo a cumplir 70 años, apunta a apalancar los riesgos del desarrollo productivo, además de acompañar los riesgos del Estado provincial, y forman parte de una oferta más en el mercado privado.Y en el último tiempo, se vio acrecentada la demanda de seguros de las personas, sobre todo, lo referente a seguros de vida, de accidentes personales y de retiro. Éstos últimos constituyen además, una forma de ahorro y hasta un complemento para una jubilación."La industria aseguradora consta de dos ramas: seguros patrimoniales y de las personas; el objetivo de los primeros es volver al estado inicial antes de que hubiera ocurrido el riesgo y reconstituir el patrimonio que se tenía; el segundo, apunta a prever la asistencia necesaria para que los deudos sigan teniendo la misma calidad de vida que tenían al fallecer la persona que llevaba a cabo el ingreso principal al hogar", explicó al programa A media mañana, Félix Herrera, gerente del Instituto del Seguro.Al destacar el posicionamiento de la firma, en términos financieros, solvencia y liquidez, el gerente de Finanzas de la compañía, Luciano Rey, brindó detalles de los desafíos y proyectos que impulsa el Instituto en beneficio de sus asegurados."Estamos iniciando un camino de reposicionamiento del seguro de personas, el cual incluye a los seguros de vida, de accidentes personales y de retiro", indicó, al tiempo que confirmó: "Mejoramos el seguro de retiro, el cual brinda un ahorro a futuro, con la expectativa de cuando las personas se retiren del mercado productivo, puedan tener ese capital"."Es un complemento de la jubilación, o para aquellas personas que no tienen como hacerlo, como por ejemplo, un trabajador autónomo", explicó Rey."Cualquier trabajador informal, hasta un vendedor ambulante puede acceder a un seguro de personas, porque no necesita de ningún requisito de facturación de demostración de ingresos; cualquier persona que tuviera capacidad de ahorro y que le sirviera capitalizarla para el futuro, no tiene ningún impedimento para acceder a un seguro", agregó Herrera."Un seguro de vida depende de la suma de la suma que se quiera asegurar, y trabaja sobre la necesidad de cobertura que uno tenga", justificó el entrevistado, al tiempo que aclaró que "se capitaliza con el rendimiento de la cartera de inversión del Instituto, que se acopla a la masa de inversión de la compañía"."La importancia de esta rama de seguros es que canaliza la capacidad de ahorro de la población y permite contar con un plan de ahorro, porque si bien, a todos nos gusta gastar, para hacerlo, se necesita de una cierta capacidad de ahorro para afrontar ese gasto", explicó."El problema está en que cuando queremos generar esa erogación, cuando por ejemplo queremos hacer un viaje, necesitamos contar con un ahorro que fuimos generando a lo largo de nuestra vida", agregó al respecto.De acuerdo a lo que Herrera y Rey expusieron, a través de un plan de ahorro, "se planifica lo que aportará todos los meses hasta llegar a un objetivo que puede ser por ejemplo, hasta los 65 años que es la edad jubilatoria".El Instituto también ofrecerá un seguro Universitario, por el que se planifica por diez años para contar con recursos para cuando los hijos ingresen a la universidad."No hay base, porque al ser un aporte de retiro, los aportes que se hacen se acuerdan al momento de hacer el plan cuya importancia radica en el sostenimiento en el tiempo", valoró el responsable de Finanzas del Instituto de Seguro."Es un aporte a largo plazo, y en la actualidad, hay planes de retiro pactados desde 200 a 300 pesos hasta 3000 pesos", reveló. "Es un aporte opcional, porque cada segmento tiene su capacidad de ahorro", remarcó.