Asamblea Ambiental se movilizó hacia el Consulado de Uruguay

En el Día Mundial del Ambiente, la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú programó una movilización hacia el frente del consulado uruguayo. El asambleista Juan Veronessi, informó en Radio Máxima que "hemos organizado un acto frente al Consulado de la República Oriental del Uruguay para protestar en este Día Mundial del Ambiente, contra lo que ha hecho hasta ahora el gobierno uruguayo, no solo aceptando la presencia de UPM Botnia sino con el proyecto en ciernes que tienen, que es la construcción de una nueva pastera".



Veronessi precisó que "el grado de contaminación de la planta de celulosa es altísimo, pero se lo disimula, el monitoreo que se hace no respeta en absoluto lo que determinó el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya en 2010, lo cual es culpa tanto de Uruguay como de Argentina.



Veronessi indicó que "le pediremos respetuosamente al Cónsul uruguayo Estades, que tome debida nota e informe al Gobierno de su país lo que en Gualeguaychú se piensa sobre el aumento de la producción de pasta de celulosa a orillas del río Uruguay y nuestro más absoluto rechazo a la posibilidad cierta que se está manejando que esta nueva planta de celulosa que se piensa instalar en territorio uruguayo finalmente no sea instalada a orillas del río Negro como sostienen, sino que termine siendo construida también en Fray Bentos".