Cárcel para ex futbolista de Argentinos por matar a un joven en pelea callejera

El futbolista Luciano Cabral, ex jugador de Argentinos Juniors, Atlético Paranaense y la Selección de Chile Sub 20, fue condenado este lunes a nueve años y medio de prisión, tras ser declarado culpable del homicidio de Joan Villegas, de 27 años, luego de una pelea callejera en la localidad mendocina de General Alvear, ocurrido el 1 de enero de 2017.El Tribunal Penal Colegiado de San Rafael, integrado por los abogados Ariel Hernández, Julio Bittar y Carlos Parma, condenó además al padre del futbolista, José Cabral, a 16 años de prisión; y a Alex Olguín, otro de los acusados, a 8 años, todos por homicidio simple; en tanto que Brian Santana -menor de edad al momento del hecho- fue absuelto; indicó el diario El Sol de Mendoza.Villegas fue hallado sin vida en la madrugada del año nuevo de 2017 en la calle Chacabuco de Alvear, con importantes lesiones en su cuerpo, entre ellas una fractura de cráneo.Durante la investigación se comprobó que Villegas había ido con un amigo a comprar bebidas cuando se encontró con cinco hombres y se desató una pelea callejera que terminó con su muerte.Al momento del hecho Cabral, de 23 años y a préstamo en el Atlético Paranaense de Brasil -con el pase en poder de Argentinos Juniors- estaba de vacaciones en la casa de sus padres en el citado departamento del sur mendocino, su lugar de origen.Cabral hizo inferiores en Sport Club Pacífico, Andes FC, Ferro Carril Oeste de Alvear, Comisión de Actividades Infantiles (CAI) y River Plate; y tras nacionalizarse chileno jugó para la selección trasandina el Sudamericano Sub 20 en Uruguay, en 2015.Debutó en primera en la CAI, en la B Nacional; en 2014 pasó a Argentinos Juniors, con el cual ascendió a la Primera División; y de allí fue transferido a Atlético Paranaense. Fuente: (Télam).-