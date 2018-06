Policías salvaron a niño que casi muere por extraño frasco hallado en la calle

Una familia de Las Termas de Río Hondo se encuentra consternada luego de la difícil situación que tuvieron que atravesar, cuandoSegún indicaron fuentes policiales, el hecho sucedió alrededor de las 18.25 del lunes, cuando una pareja en motocicleta hizo parar a un móvil policial que circulaba por inmediaciones de Avenida Roca y 9 de Julio de la ciudad de Las Termas, para alertar a los efectivos de que su bebé no respiraba.Rápidamente,Sus padres, María Rosa Jiménez y Aldo Jorge Salas, contaron a la policía que en un momento de la tarde encontraron a su bebé de 1 año y 5 meses en el comedor, con dificultades para respirar. Asimismo destacaron que otro de sus hijos tenía en sus manos un frasco que habían encontrado minutos antes en la vía pública cuando venían de la escuela. Lo tenían destapado y estaban manipulando su contenido.Más tarde, la Dra. Lorena Conte del Hospital de Las Termas, indicó que. Y que si no fuese por la intervención policial del cabo José Sandoval que practicó las maniobras de RCP y el cabo Lastra que condujo rápidamente la patrulla hacia el centro asistencial, el pequeño Agustín Rafael Salas no habría llegado con vida.