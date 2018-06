El agenciero que vendió el Quini millonario y un pueblo revolucionado

Un joven ganó 100 millones de pesos en el Quini 6 , y el pequeño pueblo del sudeste cordobés se revolucionó con la noticia. Hay un solo agenciero que es, además, el único sodero. Relatos de un día de una comunidad feliz.No hay pueblo chico que se salve del alboroto grande cuando la suerte le cae encima. Esta vez, la rueda de la fortuna se detuvo en Ausonia, un pueblo de Córdoba de apenas 1.300 habitantes, donde vive el único ganador de los 100 millones de pesos que sorteó el Quini 6 en su modalidad Revancha, el último domingo."Todos estamos en los mismos grupos", comentó un vecino, usuario devoto de WhatsApp.Los teléfonos celulares empezaron a vibrar y a sonar sin descanso. El locutor de Lotería había anunciado que el premio del juego santafesino había caído en Córdoba. Ausonia, abrazado a la ruta 4 y a 30 kilómetros de Villa María, era el nombre del sitio afortunado,En el pueblo, ayer,El otro hombre al que todos querían tener en contacto ayer eraDaniel levanta quiniela y reparte soda. A veces, todo al mismo tiempo. Desde hace 30 años va casa por casa dejando sifones en su camioneta Peugeot. Se levanta todos los días a las 5, prepara la soda y sale al reparto. Este lunes fue el día que más tardó en completarlo."Vení, Daniel, tomate un matecito y contame", lo invitaba cada cliente. Sabiendo a qué hora pasa, ya lo estaban esperando para que les confirmara el dato que venía corriendo de madrugada en todo el pueblo.El agenciero es tan sonriente y atento como discreto. Sólo alcanza a decir que "seguramente es alguien del pueblo", y no larga prenda sobre la identidad del nuevo millonario. El pueblo parecía unido para proteger el dato.Deducidos los impuestos, de los 99.749.000 pesos del premio, el agencieroA los 50 años, Daniel tiene acumuladas unas cuantas madrugadas de reparto. Su vieja camioneta también pide un descanso. Sea como sea, el reparto de soda no se deja, dice. "Es mi caballito de batalla", razona. A la sodería y a la agencia las heredó de sus suegros. Hace unos dos años, se hizo cargo de la agencia, a la que atiende después del reparto.En el pueblo reina la confianza. La vida es tranquila y sin mayores sobresaltos. "En Ausonia, una bicicleta queda en la vereda de un día para el otro, y cuando su dueño vuelve a buscarla, ahí está, esperándolo. Todavía se duerme en verano con las ventanas abiertas y sin reja", cuenta el intendente Mauricio Pajón, a quien le ha ocurrido dejarse las llaves puestas en el auto de noche "sin que pase nada".El pueblo es, como toda comunidad chica, "una familia grande", según resume Pajón.La vida de Ausonia está netamente vinculada a la actividad agropecuaria. El que no tiene campo trabaja en uno de la zona o en alguna de las tres empresas del parque industrial. La fábrica láctea de una familia local es otra de las fuentes laborales.La mayor parte de la actividad económica se concentra sobre avenida San Martín, nombre que adopta la ruta 4 a su paso. Allí está la agencia de quiniela, la fábrica de soda, la estación de servicio, la parada de colectivos y más. De todo hay uno. El centro cívico está a una cuadra, con la plaza Independencia, la iglesia, la Municipalidad, una escuela y la biblioteca.Los vecinos hablan bien del ganador, aunque no le pongan nombre. Dicen que su esposa está esperando su segundo hijo. "Es gente inteligente. Van a saber invertirlo bien", comenta un vecino. Otros dicen creer que este premio beneficiará al pueblo "porque es gente que la dejará acá". Pero lo que más quieren todos es que la vida siga siendo tranquila, y que nada varíe esa idea de familia grande.Mientras, en la casa donde viven los ganadores, nadie atendió ayer. Cuentan que les aconsejaron salir del pueblo y evitar el barullo.El presupuesto anual de la comuna es de $ 25 millones.Por cuatro. El premio ganado por un vecino cuadriplica el presupuesto anual del municipio de Ausonia.La única. La agencia 270015/52, que lo vendió, es la única del pueblo. Como está sobre la ruta, no sólo recibe jugadas de clientes locales. Este no es el primer premio que vende esa agencia, aunque sí el más grande, por lejos. Daniel, único agenciero y sodero del pueblo, cuenta que suele recoger apuestas también mientras hace el reparto de soda, casa por casa. (La Voz)