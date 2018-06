Colectivos Paraná-Santa Fe: Analizarán posibilidad de uniformidad en recorridos

Pese a haberse anticipado que el ministro Dietrich estaría presente en el encuentro, el funcionario nacional faltó a la cita por encontrarse en el exterior. En su lugar, el director nacional de Transporte Automotor de Pasajeros, Lucas Sánchez, encabezó la reunión junto a otros funcionarios y técnicos.El secretario adjunto de la capital entrerriana, Pablo Donadío contó que la Defensoría presentó "lo que ya habíamos expuesto antes sobre todo la falta de unidades para transportar el volumen de pasajeros que hoy usa el servicio".En ese sentido, "nos dijeron que sería viable la autorización de nuevas unidades en tanto se hable con las empresas (Etacer y Fluviales) por la necesidad de que haya una inversión y una responsabilidad empresarial", agregó.De este modo, el punto central del reclamo que es incrementar las unidades "se analizará y discutirá", y con él la posibilidad de que el Gobierno nacional otorgue para este fin algún subsidio, supo APF.Sobre lo que sí Nación mostró su acuerdo y va a sugerir que se haga en el marco de la comisión interjurisdiccional creada para tratar el tema transporte, es respecto a la "señalización" en las terminales de cada ciudad, dando información precisa sobre qué anden corresponde a cada servicio, de manera que no se haga una "misma cola". "Uno que diga circuito por recorrido y otro que diga directo", puntualizó Donadío.Añadió que otro punto acordado - "y que se podrá resolver rápidamente" - es el que refiere a que las dos empresas "tengan el mismo recorrido" ya que la firma Fluviales "tiene dos circuitos más: uno desde la Terminal de Paraná hasta la Facultad de Ciencias Jurídicas en Santa Fe y otro que va desde Paraná hasta el barrio 'El Pozo' en Santa Fe y luego vuelve. ""A esto hay que uniformarlo, por lo que ellos tomaron ese pedido rápidamente", afirmó Donadío a esta Agencia y rescató "el tiempo" que le dedicaron los funcionarios nacionales a esta reunión: "Algo que nos sorprendió porque no es lo habitual. Ellos tomaron nota y respondieron ahí lo que pudieron responder", destacó además.En conclusión, consideró que hubo "una recepción positiva de los temas planteados" los cuales serán estudiados y "en 15 o 20 días" habría una nueva reunión.El defensor de Paraná definió como "inadmisibles" las condiciones en que viajan los pasajeros entre Paraná y Santa Fe con colas de hasta "200 metros" o con esperas "de dos horas"."Ellos (por los funcionarios de Nación) sabían que existían problemas pero no tenían estas certezas", acotó sin dejar de destacar la detallada información que la FUL puso a disposición a través de "tres carpetas muy completas con la cantidad de paranaenses y entrerrianos que se trasladan de una ciudad a la otra, con lo cual abonaron muy bien y con muchos datos lo que se informó a los funcionarios".