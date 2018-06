"Lo mató de forma artera y traicionera", dijo el padre de Fernando Pastorizzo

Policiales Nahir se abstuvo de declarar en el juicio por el crimen de Pastorizzo

Policiales Los detalles de las primeras horas del juicio a Nahir por el crimen de su ex

Este lunes comenzó en los tribunales de la ciudad de Gualeguaychú el juicio oral y público por el crimen de Fernando Pastorizzo, que tiene como única acusada a Nahir Galarza.Tras la primera jornada del debate, Gustavo Pastorizzo, el padre del joven asesinado dialogó cony dijo que Galarza "es la única mentirosa" en este caso, para quien espera la condena a prisión perpetua.Consultado sobre la reacción de Galarza que acusó de "mentirosa" a la madre de Fernando Pastorizzo mientras declaraba ante el tribunal, el hombre afirmó: "acá la única mentirosa es ella. Silvia jamás diría una mentira, siempre va con la verdad de frente, tanto como yo; y la única mentirosa que hacey demás es esta chica, no le creo".Pastorizzo señaló además que su hijo "era una persona muy reservada, no comentaba nada, nunca quería comentar sobre sus relaciones amorosas y por lo que tengo entendido, lo quería sólo para ella. Él quería terminar la relación, se iba a ir de la ciudad, se iba a estudiar a Paraná y ante esta situación, de no verlo más, seguramente tomó esta decisión y planificó todo".Respecto a una de las declaraciones de la acusada haciendo referencia a que el arma se habría disparado en forma accidental, Pastorizzo mencionó: "Es el mejor chiste que escuché en mi vida, es imposible disparar una 9 mm sin accionarla y encima dos veces, es una locura, totalmente inverosímil".Finalmente, Gustavo dijo que recuerda a su hijo Fernando "con todo mi amor, era un chico excelente, cero maldad, cero violento, todo lo contrario a lo que intenta imponer esta gente. Estoy tranquilo porque sé que se va a lograr lo que yo quiero y lo que también quiere su mamá que es la condena a perpetua" para Nahir Galarza.