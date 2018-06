Camioneros mantienen las medidas de fuerza

"Estamos en asambleas de tres horas en todos los turnos a partir de las cero de este lunes", confirmó el dirigente y explicó que en ese ámbito "se informa a los compañeros sobre la situación de la paritaria, el pedido de aumento y la respuesta que tuvimos de las cámaras empresarias".



Ávalo no descartó que las asambleas retrasen las cargas y "pueda llegar a haber algún inconveniente" en las algunas ramas, entre las que se encuentran, por ejemplo, caudales y combustibles. También admitió que las medidas podrían profundizarse.



Sobre un posible paro del sector, explicó: "Venimos hasta ahora tratando la parte administrativa con el Ministerio de Trabajo. El 12 de junio tenemos una nueva reunión para ver si mejoran la propuesta, si eso no sucede posiblemente se vayan a ir tomando otras medidas".



Paro general



El Sindicato de Camioneros aguarda una decisión de la CGT nacional para convocar a un paro general contra las políticas del gobierno nacional junto a las demás centrales y organizaciones sociales. "Esperemos que la CGT actúe en consecuencia y seguramente los gremios van a acompañar. Pero hasta ahora, la Central nacional, salvo el compañero (Carlos) Schmidt, los otros están apagados", reconoció.



Recordó además que hasta la fecha, las marchas por reclamos han sido encabezadas por la multisectorial o la Corriente Federal (que integra el Sindicato conducido por Pablo Moyano), "donde se agrupan todas las organizaciones sociales, sindicales, que prácticamente no se sienten representados por la CGT nacional. Nosotros estamos en esa línea de acompañar a todos los movimientos que están reclamando contra las políticas del gobierno nacional que están afectando gravemente a la sociedad".



Adelantó que en caso de convocarse a un paro general "vamos acompañar todas las medidas que sean necesarias para que este gobierno nacional, de una vez por todas, entienda que con el pueble no tiene que jugar de esta manera, que ésta no es una empresa". (APF)