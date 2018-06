Ex combatientes homenajean a niño que limpia monumento a los caídos de Malvinas

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

"Nacho", de 10 años, fue homenajeado por el Centro de rosarinos caídos en Malvinas por limpiar las placas de los soldados que lucharon en las islas.

El niño habló con Cadena 3 y dijo que la idea surgió porque las placas fueron "bandalizadas". "Cuando me enteré le pedí a mi abuelo que me traiga y las vine a limpiar para colaborar", dijo el chico sobre su tarea en el monumento que recuerda a los caídos de Malvinas de la ciudad de Rosario.

"De la guerra sé que las islas son frías, las armas no eran buenas y los soldados eran muy jóvenes", agregó "Nacho".

Un grupo de ex combatientes le regalaron una bandera argentina con las Islas Malvinas y una medalla.

Su abuelo, Miguel, también le expresó a Cadena 3 su alegría. "Lo busco todos los domingo. Es una iniciativa exclusivamente de él y la verdad es que me llena de orgullo", agregó.