Miles de mujeres marcharon a tres años de la primera jornada por "Ni Una Menos"

Política Hay 30 diputados indecisos que definirán el destino del proyecto sobre aborto

Ni Una Menos, el movimiento que se impulsó el 3 de junio de 2015 a partir del femicidio de la adolescente santafesina Chiara Paez, realizó hoy, en su cuarto aniversario, dos convocatorias en emblemáticas plazas porteñas y de varias provincias para poner la voz en la aprobación de ley del aborto legal, seguro y gratuito y en el diálogo por fortalecer el movimiento feminista.Por otra parte, Ni Una Menos se reunió desde las 16 en Plaza de Mayo, junto a diversas organizaciones, con el objetivo de dialogar hacia un "feminismo internacionalista" bajo los interrogantes de cómo construir y fortalecer tanto la justicia como la autodefensa feminista."Estamos acá principalmente para conversar y compartir experiencias, y también para no abandonar el 3J", dijo aSandra Chagas, del grupo Matamba Afrodescendientes, que mañana también marchará en el acto central del colectivo "desde Plaza de Mayo hasta el Congreso".Como parte de los logros, Chagas destacó que las mujeres afro e indígenas estarán este lunes en el escenario de Ni Una Menos: "Por primera vez nuestra voz estará presente. No queremos un feminismo homogeneizador", afirmó.Laura Omegas de Matamba remarcó: "Cada una tiene una identidad diferente, no queremos ese feminismo que hable por nosotras y que diga lo que ellas o ellos quieren decir por nosotras", pues "todas no somos iguales, cada una se construye, deconstruyendo lo que los demás dicen que somos", manifestó a esta agencia Laura Omegas, también de Matambas.En la ciudad de Buenos Aires la concentración de "Ni Una Menos - Vivas, libres y desendeudadas nos queremos" será en Plaza de Mayo a las 17, para luego marchar hasta el Congreso de la Nación.